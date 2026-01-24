24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CTET Feb 2026: CTET परीक्षा सिटी स्लिप जारी सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, जानिए कब रिलीज होगा एडमिट कार्ड

CTET Exam City Slip 2026 Download Link: सीबीएसई ने सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। 8 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने शहर की जानकारी चेक कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 24, 2026

CTET Exam City Slip 2026

CTET Exam City Slip 2026 (Image Source: Freepik)

CTET Feb 2026 City Intimation Slip Out: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET फरवरी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, वे अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उनकी एग्जाम किस शहर में कंडक्ट कराए जाएंगे। CTET परीक्षा 08 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

CTET Exam Schedule 2026: कब से शुरू होगी परीक्षा

CTET फरवरी 2026 की परीक्षा देशभर के अलग-अलग सेंटर्स पर 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने यह सिटी स्लिप समय रहते इसलिए जारी की है ताकि, दूसरे शहरों से आने वाले कैंडिडेट्स अपनी यात्रा की व्यवस्था और योजना पहले से बना सकें। बोर्ड ने साफ किया है कि, सिटी स्लिप केवल शहर की जानकारी देने वाला दस्तावेज है और इसे एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र न समझा जाए।

CTET Admit Card Release Date: सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड नहीं

अक्सर उम्मीदवार सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग हैं। सिटी स्लिप में केवल उस शहर का नाम होता है जहां आपकी परीक्षा होनी है। इसमें एग्जाम सेंटर का नाम या उसका पता दर्ज नहीं होता है। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से ठीक तीन-चार दिन पहले जारी किया जाएगा, जिसमें एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग समय, रोल नंबर जैसी जरूरी सूचनाएं शामिल होती हैं।

CTET Feb 2026 Exam Schedule: परीक्षा का पूरा शेड्यूल

CTET Exam City Slip 2026: सीबीएसई द्वारा CTET परीक्षा 08 फरवरी को देशभर में कंडक्ट कराई जाएगी। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में दो शिफ्ट में होगी। दोनों ही पेपर शिफ्ट के पेपर हल करने के लिए कैंडिडेट्स को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर-2 (पहली शिफ्ट) का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा वहीं, पेपर-1 (दूसरी शिफ्ट) जिसका समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा।

CTET 2026 City Intimation Slip Out: ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

  • उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Latest News सेक्शन पर क्लिक करें।
  • वहां 'CTET February 2026 Exam City Slip' के लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कोड दर्ज करें।
  • लॉगिन डिटेल्स सबमिट करते ही आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी।
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास रखें।

CTET Exam City Slip 2026 Download Link

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, वे सिटी स्लिप में दी गई अपनी पर्सनल इनफॉरमेशन और चुने हुए पेपर को ध्यान से चेक कर लें। यदि इसमें कोई त्रुटि नजर आती है, तो तुरंत CTET अधिकारियों से संपर्क करें। इस चरण में परीक्षा के शहर को बदलने के किसी भी अनुरोध को बोर्ड की तरफ से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें

Sunita Williams Pension: नासा से रिटायरमेंट के बाद जानिए सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन?
शिक्षा
Sunita Williams Pension

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Education News / CTET Feb 2026: CTET परीक्षा सिटी स्लिप जारी सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, जानिए कब रिलीज होगा एडमिट कार्ड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

RRB NTPC Vacancy 2025: सीधे इस लिंक से चेक करें आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी रिजल्ट

RRB NTPC Vacancy 2025
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Jan 24 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Jan 24 2026
शिक्षा

School Holidays: 24,25,26 जनवरी स्कूल रहेंगे बंद, जान लें क्यों रहेगी छुट्टी

School Holiday
शिक्षा

AIIMS CRE Result 2025 आउट, 3496 पदों के लिए उम्मीदवारों का लंबा इंतजार खत्म

AIIMS CRE Result 2025
शिक्षा

Bihar ANM Result 2026: बिहार 5,006 एएनएम भर्ती रिजल्ट, कैटेगरी वाइज देखें कटऑफ की पूरी लिस्ट

Bihar ANM Result 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.