CTET Feb 2026: CTET परीक्षा सिटी स्लिप जारी सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, जानिए कब रिलीज होगा एडमिट कार्ड

CTET Exam City Slip 2026 (Image Source: Freepik)
CTET Feb 2026 City Intimation Slip Out: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET फरवरी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, वे अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उनकी एग्जाम किस शहर में कंडक्ट कराए जाएंगे। CTET परीक्षा 08 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
CTET फरवरी 2026 की परीक्षा देशभर के अलग-अलग सेंटर्स पर 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने यह सिटी स्लिप समय रहते इसलिए जारी की है ताकि, दूसरे शहरों से आने वाले कैंडिडेट्स अपनी यात्रा की व्यवस्था और योजना पहले से बना सकें। बोर्ड ने साफ किया है कि, सिटी स्लिप केवल शहर की जानकारी देने वाला दस्तावेज है और इसे एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र न समझा जाए।
अक्सर उम्मीदवार सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग हैं। सिटी स्लिप में केवल उस शहर का नाम होता है जहां आपकी परीक्षा होनी है। इसमें एग्जाम सेंटर का नाम या उसका पता दर्ज नहीं होता है। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से ठीक तीन-चार दिन पहले जारी किया जाएगा, जिसमें एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग समय, रोल नंबर जैसी जरूरी सूचनाएं शामिल होती हैं।
CTET Exam City Slip 2026: सीबीएसई द्वारा CTET परीक्षा 08 फरवरी को देशभर में कंडक्ट कराई जाएगी। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में दो शिफ्ट में होगी। दोनों ही पेपर शिफ्ट के पेपर हल करने के लिए कैंडिडेट्स को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर-2 (पहली शिफ्ट) का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा वहीं, पेपर-1 (दूसरी शिफ्ट) जिसका समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा।
कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, वे सिटी स्लिप में दी गई अपनी पर्सनल इनफॉरमेशन और चुने हुए पेपर को ध्यान से चेक कर लें। यदि इसमें कोई त्रुटि नजर आती है, तो तुरंत CTET अधिकारियों से संपर्क करें। इस चरण में परीक्षा के शहर को बदलने के किसी भी अनुरोध को बोर्ड की तरफ से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।
