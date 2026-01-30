School Closed: फरवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

School Holidays In February: जनवरी का महीना अब लगभग खत्म होने को है। ठंड, त्योहार और विंटर वेकेशन की वजह से बच्चों को इस बार स्कूल से लंबा ब्रेक मिला। कई राज्यों में तो भीषण ठंड के कारण आखिरी हफ्ते तक स्कूल बंद रखने का फैसला भी लिया गया। दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे इलाकों में 27 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी रही, जिससे बच्चों को राहत मिली। अब सवाल यही है कि जनवरी के बाद क्या? ऐसे में माता-पिता और छात्र फरवरी महीने की छुट्टियों को लेकर पहले से जानना चाहते हैं। आइये जानते हैं फरवरी में कितने दिन स्कूल बंद रहने वाला है।