Ajit Pawar Plane Crash: अपने पिता से शांभवी पाठक को मिली पायलट बनने की प्रेरणा, जानिये क्या करते हैं उनके पिता

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर दिया। लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक निजी जेट अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई। विमान में मौजूद पीएसओ, पायलट और चालक दल के अन्य सदस्य भी इस हादसे में नहीं बच सके। इस हादसे में कॉकपिट में बतौर को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक बैठी हुई थी, इस दुर्घटना में उनकी भी मौत हो गई।