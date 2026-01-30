30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Ajit Pawar Plane Crash: अपने पिता से शांभवी पाठक को मिली पायलट बनने की प्रेरणा, जानिये क्या करते हैं उनके पिता

शांभवी की पढ़ाई की शुरुआत वायु सेना बाल भारती स्कूल, ग्वालियर से हुई। यहीं से आसमान में उड़ने की चाह ने आकार लिया। 2018 में इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय का रुख किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 30, 2026

Pilot Shambhavi Pathak Family

Pilot Shambhavi Pathak Family(Image-Patrika.com)

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर दिया। लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक निजी जेट अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई। विमान में मौजूद पीएसओ, पायलट और चालक दल के अन्य सदस्य भी इस हादसे में नहीं बच सके। इस हादसे में कॉकपिट में बतौर को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक बैठी हुई थी, इस दुर्घटना में उनकी भी मौत हो गई।

Pilot Shambhavi Pathak: शांभवी की शुरूआती पढ़ाई-लिखाई


शांभवी की पढ़ाई की शुरुआत वायु सेना बाल भारती स्कूल, ग्वालियर से हुई। यहीं से आसमान में उड़ने की चाह ने आकार लिया। 2018 में इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय का रुख किया। यहां से उन्होंने एरोनॉटिक्स, एविएशन और एयरोस्पेस साइंस व टेक्नोलॉजी में बीएससी की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ-साथ उनका फोकस कमर्शियल पायलट बनना था।

Shambhavi Pathak: क्या करते थे शांभवी के पापा?


शांभवी को पायलट बनने की प्रेरणा उनके पापा से मिली। शांभवी के पापा एयरफोर्स में अफसर थे। आसमान में उड़ने की प्रेरणा शांभवी को यहीं से मिली। कॉलेज के बाद शांभवी ने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी में ट्रेनिंग ली। 2018-19 के बीच उन्होंने न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) दोनों के मानकों पर खरा उतरते हुए कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया।

लियरजेट-45 जैसे तेज रफ्तार बिजनेस जेट उड़ाती थीं शांभवी


वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बनीं, मतलब वो नए पायलटों को सिखाने की काबिलियत रखती थीं। शांभवी ने असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने कई युवा पायलटों को उड़ान के गुर सिखाए। अगस्त 2022 से वो एक प्राइवेट कंपनी में फुल-टाइम फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर जुड़ी हुई थीं। वहां वो लियरजेट-45 जैसे तेज रफ्तार बिजनेस जेट उड़ाती थीं, जो आमतौर पर अमीर लोग, उद्योगपति या खास यात्राओं के लिए इस्तेमाल होते हैं।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Plane Crash: कौन थे अजित पवार के सुरक्षाकर्मी कांस्टेबल विदीप जाधव? इस रैंक पर कितनी मिलती है सैलरी
शिक्षा
ajit pawar bodyguard Vidip Jadhav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Jan 2026 02:21 pm

Published on:

30 Jan 2026 02:20 pm

Hindi News / Education News / Ajit Pawar Plane Crash: अपने पिता से शांभवी पाठक को मिली पायलट बनने की प्रेरणा, जानिये क्या करते हैं उनके पिता
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Sunetra Pawar: क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम? जानिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार कितनी हैं पढ़ी-लिखी

Sunetra Pawar Education
शिक्षा

Sarkari Naukri 2026: राजस्थान, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, देखें पूरी लिस्ट

Sarkari Naukri 2026
शिक्षा

BSSC Inter Level Exam: इस भर्ती में 800 से ज्यादा पदों की हुई बढ़ोतरी, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

BSSC Inter Level Exam
शिक्षा

Govt Job Exam: मार्च 2026 में होगी 1,014 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा, RPSC ने जारी किया सहायक अभियंता 2024 का एग्जाम शेड्यूल

rpsc ajmer
जयपुर

School Assembly News Headlines, Jan 30 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Jan 30 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.