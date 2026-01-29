29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Ajit Pawar Plane Crash: कौन थे अजित पवार के सुरक्षाकर्मी कांस्टेबल विदीप जाधव? इस रैंक पर कितनी मिलती है सैलरी

इस हादसे में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव की भी मौत हो गई। विदीप जाधव मुंबई से सटे कलवा इलाके के विटावा नागरी के रहने वाले थे।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 29, 2026

ajit pawar bodyguard Vidip Jadhav

Ajit Pawar Security Guard Constable Vidip Jadhav

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब प्रदेश के बड़े नेता की विमान हादसे में मौत हो गई। राज्य उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार(Ajit Pawar) की बारामती में हुए एक विमान हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना उस वक्त हुई, जब विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। प्लेन में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई। यह विमान मुंबई से बारामती आ रहा था। सुबह करीब पौने नौ बजे, रनवे पर उतरते समय विमान संतुलन खो बैठा। फिसलते हुए वह पास की चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि विमान में तुरंत आग लग गई। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

Vidip Jadhav: 2009 बैच के थे पुलिसकर्मी


इस हादसे में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव(Vidip Jadhav) की भी मौत हो गई। विदीप जाधव मुंबई से सटे कलवा इलाके के विटावा नागरी के रहने वाले थे। वे 2009 बैच के मुंबई पुलिसकर्मी थे और लंबे समय से अजित पवार की सुरक्षा में तैनात थे।

Ajit Pawar Plane Crash: सभी लोगों की गई जान


नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मुताबिक, विमान में दो क्रू मेंबर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और अजित पवार के साथ उनके पीएसओ सवार थे। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई भी यात्री जीवित नहीं बच पाया। मलबा रनवे और आसपास के इलाके में दूर-दूर तक बिखरा पड़ा था।

Vidip Jadhav: कितनी होती है कांस्टेबल की सैलरी?


महाराष्ट्र में पुलिस कांस्टेबल की सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल को 35 से 40 हजार के बीच सैलरी मिलती है। इसके साथ ही कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। ये सभी भत्ते सैलरी में शामिल होते हैं। कांस्टेबल को अलग-अलग ड्यूटी पर जरुरत के मुताबिक तैनाती मिलती है।

Maharashtra Plane Crash: नहीं रहे महाराष्ट्र के ‘दादा’, जानिए कितने पढ़े-लिखे थे डिप्टी सीएम अजित पवार
शिक्षा
Ajit Pawar Plane Crash News

Updated on:

29 Jan 2026 01:59 pm

Published on:

29 Jan 2026 01:58 pm

शिक्षा
शिक्षा

कौन हैं UGC के चेयरमैन विनीत जोशी? आईआईटी-आईआईएम की डिग्रियां और लाखों में है सैलरी

UGC Chairman Vineet Joshi
शिक्षा

UPSC की तर्ज पर पेपर, प्रतियोगी परीक्षाओं का बदला पैटर्न, जानें क्या हुए बड़े बदलाव

Competitive Exam
सीकर

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार का प्लेन उड़ा रही शांभवी पाठक किस कोर्स को करके बनीं थी पायलट? इस रैंक पर कितनी मिलती है सैलरी

Ajit Pawar Plane Crash
शिक्षा

BPSC Auditor Salary: बिहार में ऑडिटर के 102 पदों पर भर्ती, जानें कितना मिलेगा वेतन

BPSC Auditor Recruitment 2026
शिक्षा

UGC Rules: यूजीसी नियमों को लेकर सड़कों पर क्यों उतरा है जनरल वर्ग? पुराने कानून से अलग ये 5 बड़े बदलाव जान लीजिए!

UGC Rules 2026
शिक्षा
