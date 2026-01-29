Ajit Pawar Plane Crash: कौन थे अजित पवार के सुरक्षाकर्मी कांस्टेबल विदीप जाधव? इस रैंक पर कितनी मिलती है सैलरी

Ajit Pawar Security Guard Constable Vidip Jadhav
Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब प्रदेश के बड़े नेता की विमान हादसे में मौत हो गई। राज्य उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार(Ajit Pawar) की बारामती में हुए एक विमान हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना उस वक्त हुई, जब विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। प्लेन में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई। यह विमान मुंबई से बारामती आ रहा था। सुबह करीब पौने नौ बजे, रनवे पर उतरते समय विमान संतुलन खो बैठा। फिसलते हुए वह पास की चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि विमान में तुरंत आग लग गई। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई।
इस हादसे में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव(Vidip Jadhav) की भी मौत हो गई। विदीप जाधव मुंबई से सटे कलवा इलाके के विटावा नागरी के रहने वाले थे। वे 2009 बैच के मुंबई पुलिसकर्मी थे और लंबे समय से अजित पवार की सुरक्षा में तैनात थे।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मुताबिक, विमान में दो क्रू मेंबर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और अजित पवार के साथ उनके पीएसओ सवार थे। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई भी यात्री जीवित नहीं बच पाया। मलबा रनवे और आसपास के इलाके में दूर-दूर तक बिखरा पड़ा था।
महाराष्ट्र में पुलिस कांस्टेबल की सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल को 35 से 40 हजार के बीच सैलरी मिलती है। इसके साथ ही कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। ये सभी भत्ते सैलरी में शामिल होते हैं। कांस्टेबल को अलग-अलग ड्यूटी पर जरुरत के मुताबिक तैनाती मिलती है।
