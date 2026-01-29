Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार का प्लेन उड़ा रही शांभवी पाठक किस कोर्स को करके बनीं थी पायलट? इस रैंक पर कितनी मिलती है सैलरी

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के बारामती इलाके में एक दर्दनाक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के बड़े नेता और और राज्य के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई। वो चुनावी प्रचार के सिलसिले में जा रहे थे, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के लिए कई रैलियां संबोधित करनी थीं। लेकिन लैंडिंग से पहले विमान क्रैश हो गया। इस उड़ान की कमान संभालने में को-पायलट के तौर पर मदद कर रही थीं कैप्टन शांभवी पाठक। क्या आप जानते हैं कि कैप्टन शांभवी पाठक कौन हैं, उनकी पास कौन सी डिग्रियां थी या उनकी सैलरी कितनी थी? आइये जानते हैं।