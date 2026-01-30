BSSC Inter Level Exam: इस भर्ती में 800 से ज्यादा पदों की हुई बढ़ोतरी, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

BSSC Inter Level Exam: बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 एक बार फिर चर्चा में है। इस बार पदों में बढ़ोतरी की गई है साथ ही आवेदन की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। इस बार आयोग ने 809 नए पद जोड़ दिए हैं। इसके साथ ही इस भर्ती में कुल पदों की संख्या बढ़कर अब 25,311 हो गई है। सिर्फ पद ही नहीं बढ़े, आवेदन की अंतिम तारीख भी फिर से बढ़ा दी गई है। पहले जहां रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2026 थी, अब इसे 13 फरवरी 2026 कर दिया गया है। वहीं, फॉर्म को पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2026 तय की गई है।