BSSC Inter Level Exam: इस भर्ती में 800 से ज्यादा पदों की हुई बढ़ोतरी, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

BSSC Inter Level Exam: बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 एक बार फिर चर्चा में है। इस बार पदों में बढ़ोतरी की गई है साथ ही आवेदन की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। इस बार आयोग ने 809 नए पद जोड़ दिए हैं। इसके साथ ही इस भर्ती में कुल पदों की संख्या बढ़कर अब 25,311 हो गई है। सिर्फ पद ही नहीं बढ़े, आवेदन की अंतिम तारीख भी फिर से बढ़ा दी गई है। पहले जहां रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2026 थी, अब इसे 13 फरवरी 2026 कर दिया गया है। वहीं, फॉर्म को पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2026 तय की गई है।
इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता की बात करें तो योग्यता 12वीं (इंटरमीडिएट) पास रखी गई है। कुछ खास पदों पर आवेदन करने वालों से इंटर के साथ-साथ कंप्यूटर टाइपिंग की योग्यता भी मांगी गई है। उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर जरूरत के अनुसार स्किल टेस्ट लिया जाएगा। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी।
प्रीलिम्स परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। हर गलत उत्तर पर एक अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट की रहेगी।
यह भर्ती साल 2023 में निकली थी। तब से अब तक इसमें कई बार पद बढ़ चुके हैं और उतनी ही बार आवेदन की तारीख भी आगे बढ़ चुकी है। नतीजा यह है कि अब तक करीब 33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं।लेकिन बार-बार तारीख बढ़ने से कई अभ्यर्थी नाराज हैं। जो छात्र लंबे समय से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे थे, उनका कहना है कि हर कुछ महीनों में फॉर्म दोबारा खोल दिया जाता है। इससे तैयारी की रणनीति बिगड़ जाती है और अनिश्चितता बनी रहती है।
