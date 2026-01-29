UGC News: विवाद से इतर यूजीसी का विश्वविद्यालयों, छात्रों और शिक्षकों के लिए अलर्ट, इन गतिविधियों से सतर्क रहने की नसीहत

UGC विवाद में नया अपडेट सामने आ गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इसपर असहमति जताते हुए इस नियम पर रोक लगा दी। ही सुप्रीम कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। इस मामले से इतर देश के विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए UGC ने गंभीर चेतावनी जारी की है। नौकरी और लेखन के नाम पर कुछ विदेशी संस्थाएं भारत से संवेदनशील जानकारियां जुटा रही हैं। इस बारे में मिले इनपुट के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी शैक्षिक संस्थानों को सतर्क रहने को कहा है। यूजीसी ने देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पत्र भेजकर साफ किया है कि कुछ विदेशी एजेंसियां जॉब ऑफर और लेख लिखवाने के बहाने छात्रों और पेशेवरों को निशाना बना रही हैं।