CG Vyapam Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरीयों की बहार, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती

CG Vyapam Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ( सीजी व्यापम ) ने परिवहन आरक्षक और मंडी उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यापम की ओर से जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल 250 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही व्यापम ने साल 2026 की अन्य अहम परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन की तारीखें जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी कर दी जाएंगी।