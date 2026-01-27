27 जनवरी 2026,

शिक्षा

RPSC Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरियों की बहार, जुलाई तक 12000 से ज्यादा पदों पर होंगी परीक्षाएं

RPSC Exam Calendar 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) फरवरी से जुलाई के बीच 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। आयोग ने सब इंस्पेक्टर, पशु चिकित्सा अधिकारी और शिक्षक भर्ती सहित कई बड़े एग्जाम की तारीखों का एलान कर दिया है। कैंडिडेट्स इन भर्तियों के शेड्यूल और जरूरी जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Mohsina Bano

Jan 27, 2026

RPSC Exam Calendar 2026

RPSC Recruitment 2026 (Image Source: ChatGPT)

RPSC Exam Schedule 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने साल 2026 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। फरवरी से लेकर जुलाई तक महज चार महीनों में आयोग कुल 12,143 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट करने जा रहा है। इन परीक्षाओं में प्रदेश के लगभग 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है।

RPSC Recruitment 2026 for 12,143 Posts: इन पदों पर होंगी भर्तियां

कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है, उसमें सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसे कई पदों को शामिल किया हैं। परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए आयोग ने हाई लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग सभी एग्जाम सेंटर्स पर वीडियोग्राफी, सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती और एडिशनल एग्जाम सेंटर्स जैसे जरूरी और कड़े इंतजाम कर रहा है। इन भर्तियों के जरिए राज्य सरकार साल 2026 में एक लाख से अधिक युवाओं को सीधे सरकारी रोजगार से जोड़ना चाहती है।

RPSC Exam Date 2026: परीक्षाओं की जरूरी तारीखें

आयोग के कैलेंडर के मुताबिक जरूरी परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल इस तरह है:

  • कनिष्ठ रसायनज्ञ (PHED) 13 पद - 1 फरवरी 2026
  • सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) 9 पद - 1 फरवरी
  • सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा (AEN) - 15 से 18 मार्च 2026
  • सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर 1015 पद - 5 अप्रैल 2026
  • पशु चिकित्सा अधिकारी 1100 पद - 19 अप्रैल 2026
  • सहायक कृषि अभियंता 281 पद - 19 अप्रैल
  • प्राध्यापक और कोच 3225 पद - 31 मई से 16 जून 2026
  • वरिष्ठ अध्यापक 6500 पद - 12 से 18 जुलाई 2026

इन एग्जाम्स के अलावा आयोग ने कुछ तारीखें जैसे 26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर, 6 और 27 दिसंबर की डेट्स रिजर्व रखी हैं, ताकि बाकी जरूरी परीक्षाएं भी समय पर कराई जा सकें।

RPSC Exam Schedule 2026: पारदर्शिता और समय प्रबंधन पर जोर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि, सरकार युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा कैलेंडर समय पर जारी होने से अब कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए स्पष्ट रूपरेखा मिल गई है। इससे परीक्षाओं की तारीख बार-बार बदलने की समस्या खत्म होगी और युवा बेहतर ढंग से अपना समय प्रबंधन कर सकेंगे। आयोग ने डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर भर्ती परीक्षाएं पहले ही पूरी कर ली हैं। अब फरवरी से जुलाई तक की परीक्षाएं महत्वपूर्ण होने वाली हैं।

RPSC Exam Calendar 2026: कैंडिडेट्स के लिए जरूरी सलाह

इन परीक्षाओं के लिए प्रतियोगिता काफी कठिन होने वाली है, इसलिए अभ्यर्थियों को अभी से अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसे पदों पर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। कैंडिडेट्स को विशेष रूप से सब इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ-साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए पुराने पेपर्स और मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को परखना भी बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए कैंडिडेट्स नियमित रूप से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in चेक करते रहें।

आरपीएससी द्वारा समय पर परीक्षा कैलेंडर जारी करना राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। 12 हजार से अधिक पदों पर होने वाली ये परीक्षाएं न केवल प्रदेश की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करेंगी, बल्कि हजारों परिवारों को आर्थिक संबल भी देंगी।

Published on:

27 Jan 2026 04:38 pm

RPSC Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरियों की बहार, जुलाई तक 12000 से ज्यादा पदों पर होंगी परीक्षाएं

