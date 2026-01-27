RPSC Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरियों की बहार, जुलाई तक 12000 से ज्यादा पदों पर होंगी परीक्षाएं

इन परीक्षाओं के लिए प्रतियोगिता काफी कठिन होने वाली है, इसलिए अभ्यर्थियों को अभी से अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसे पदों पर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। कैंडिडेट्स को विशेष रूप से सब इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ-साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए पुराने पेपर्स और मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को परखना भी बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए कैंडिडेट्स नियमित रूप से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in चेक करते रहें।