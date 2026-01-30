SSC MTS Exam 2026: एसएससी एमटीएस सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

एसएससी एमटीएस 2025-26 परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी, 2026 से किया जाएगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों की सुविधाओं को देखते हुए पहले ही सिटी स्लिप जारी कर दी है ताकि, दूसरे शहरों से आने वाले कैंडिडेट्स अपनी यात्रा की व्यवस्था और योजना पहले से बना सकें। बोर्ड ने साफ किया है कि, सिटी स्लिप केवल शहर की जानकारी देने वाला दस्तावेज है और इसे एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र न समझा जाए। डाउनलोड की गई स्लिप में आपको आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तिथि, शिफ्ट का समय और परीक्षा जिस शहर में होगी उसका नाम दिया होता है।