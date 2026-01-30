SSC MTS Exam 2026: एसएससी एमटीएस सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

SSC MTS Exam 2026 (Image Source: AI Chat gpt)
SSC MTS City Intimation Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप अपलोड कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, वे अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उनकी एग्जाम किस शहर में कंडक्ट कराए जाएंगे।
एसएससी एमटीएस 2025-26 परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी, 2026 से किया जाएगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों की सुविधाओं को देखते हुए पहले ही सिटी स्लिप जारी कर दी है ताकि, दूसरे शहरों से आने वाले कैंडिडेट्स अपनी यात्रा की व्यवस्था और योजना पहले से बना सकें। बोर्ड ने साफ किया है कि, सिटी स्लिप केवल शहर की जानकारी देने वाला दस्तावेज है और इसे एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र न समझा जाए। डाउनलोड की गई स्लिप में आपको आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तिथि, शिफ्ट का समय और परीक्षा जिस शहर में होगी उसका नाम दिया होता है।
कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से चार दिन पहले यानी 1 फरवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे। जिसमें एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग समय, रोल नंबर जैसी जरूरी सूचनाएं शामिल होगी। कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि, बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखने की सलाह दी गई है।
कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं-
आयोग ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि, उम्मीदवार परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक मूल फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) जरूर साथ ले जाएं। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए समय-समय पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।
