30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SSC MTS Exam 2026: एसएससी एमटीएस सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

SSC MTS City Intimation Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। कैंडिडेट्स अब जान सकते हैं कि उनका एग्जाम किस शहर में है। 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने शहर की जानकारी चेक कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 30, 2026

SSC MT City Intimation Slip 2026

SSC MTS Exam 2026 (Image Source: AI Chat gpt)

SSC MTS City Intimation Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप अपलोड कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, वे अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उनकी एग्जाम किस शहर में कंडक्ट कराए जाएंगे।

SSC MTS Exam Schedule 2026: कब शुरू होगी परीक्षा

एसएससी एमटीएस 2025-26 परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी, 2026 से किया जाएगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों की सुविधाओं को देखते हुए पहले ही सिटी स्लिप जारी कर दी है ताकि, दूसरे शहरों से आने वाले कैंडिडेट्स अपनी यात्रा की व्यवस्था और योजना पहले से बना सकें। बोर्ड ने साफ किया है कि, सिटी स्लिप केवल शहर की जानकारी देने वाला दस्तावेज है और इसे एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र न समझा जाए। डाउनलोड की गई स्लिप में आपको आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तिथि, शिफ्ट का समय और परीक्षा जिस शहर में होगी उसका नाम दिया होता है।

SSC MTS Admit Card Date 2026: कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से चार दिन पहले यानी 1 फरवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे। जिसमें एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग समय, रोल नंबर जैसी जरूरी सूचनाएं शामिल होगी। कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि, बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखने की सलाह दी गई है।

SSC MTS City Intimation Slip 2026

SSC MTS City 2026 Download: ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं-

  • उम्मीदवार सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए Login सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड पर सिटी इंटिमेशन स्लिप का लिंक दिखाई देगा।
  • इसे डाउनलोड कर लें और इसमें दी गई एग्जाम डेट्स और शिफ्ट की जानकारी नोट कर लें।
  • कैंडिडेट्स स्लिप डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आयोग ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि, उम्मीदवार परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक मूल फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) जरूर साथ ले जाएं। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए समय-समय पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें

UGC NET Result 2026: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे यूजीसी नेट रिजल्ट, किसी भी समय आ सकता है परिणाम
शिक्षा
UGC NET Result 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Jan 2026 05:44 pm

Published on:

30 Jan 2026 05:40 pm

Hindi News / Education News / SSC MTS Exam 2026: एसएससी एमटीएस सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

School Closed: फरवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

School Holidays In February
शिक्षा

What Is UGC, क्या है यूजीसी की जिम्मेदारियां, कब हुआ था इसका गठन? डिटेल में जानें सबकुछ

UGC
शिक्षा

‘प्राइम’ इंटर्नशिप योजना: इन स्टूडेंट्स को मिलेगी 8,000 रुपए तक की फैलोशिप, जानें क्या है पात्रता

बांसवाड़ा

Ajit Pawar Plane Crash: अपने पिता से शांभवी पाठक को मिली पायलट बनने की प्रेरणा, जानिये क्या करते हैं उनके पिता

Pilot Shambhavi Pathak Family
शिक्षा

Sunetra Pawar: क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम? जानिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार कितनी हैं पढ़ी-लिखी

Sunetra Pawar Education
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.