UGC NET Result 2026: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे यूजीसी नेट रिजल्ट, किसी भी समय आ सकता है परिणाम

UGC NET Result 2026: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 एग्जाम में शामिल हुए लाखों कैंडिडेट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट परीक्षा के परिणाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर घोषित कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए वेबसाइट पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।