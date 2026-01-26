26 जनवरी 2026,

शिक्षा

UGC NET Result 2026: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे यूजीसी नेट रिजल्ट, किसी भी समय आ सकता है परिणाम

UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के परिणामों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। एनटीए किसी भी वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कोरकार्ड और कट-ऑफ जारी कर सकता है। पहले ही जान लिजिए क्या है रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 26, 2026

UGC NET Result 2026

UGC NET Result 2026 (Image: X)

UGC NET Result 2026: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 एग्जाम में शामिल हुए लाखों कैंडिडेट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट परीक्षा के परिणाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर घोषित कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए वेबसाइट पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।

NTA UGC NET 2026 Scorecard: कब हुई थी परीक्षा

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर, 2025 से शुरू होकर 7 जनवरी, 2026 तक किया गया था। यह परीक्षा देशभर के अलग-अलग सेंटर्स पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा कम्पलीट होने के बाद एनटीए ने 14 जनवरी, 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, जिस पर कैंडिडेट्स को 17 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था।

UGC NET Result 2026 Date: रिजल्ट के साथ जारी होगी कट-ऑफ लिस्ट

कैंडिडेट्स द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की जांच एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएगी। इसके बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिजल्ट के साथ ही एनटीए सभी 83 सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग कट-ऑफ लिस्ट भी जारी करेगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे अपने स्कोरकार्ड में नाम, रोल नंबर और अंकों की अच्छी तरह जांच कर लें।

UGC NET Result 2026: ऐसे कर पाएंगे रिजल्ट चेक

यूजीसी नेट 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
  • इसके बाद होम पेज पर UGC NET December 2025 Result के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
  • सभी जरूरी डिटेल्स सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • कैंडिडेट्स भविष्य की जरूरत के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।

बता दें कि, यूजीसी नेट परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स देश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए योग्य होंगे। एनटीए जल्द ही स्कोरकार्ड जारी कर सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से ऑफिशियल पोर्टल पर नजर बनाए रखने का सुझाव दिया गया है।

UGC Rules 2026

