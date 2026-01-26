UGC NET Result 2026: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे यूजीसी नेट रिजल्ट, किसी भी समय आ सकता है परिणाम

UGC NET Result 2026 (Image: X)
UGC NET Result 2026: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 एग्जाम में शामिल हुए लाखों कैंडिडेट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट परीक्षा के परिणाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर घोषित कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए वेबसाइट पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर, 2025 से शुरू होकर 7 जनवरी, 2026 तक किया गया था। यह परीक्षा देशभर के अलग-अलग सेंटर्स पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा कम्पलीट होने के बाद एनटीए ने 14 जनवरी, 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, जिस पर कैंडिडेट्स को 17 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था।
कैंडिडेट्स द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की जांच एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएगी। इसके बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिजल्ट के साथ ही एनटीए सभी 83 सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग कट-ऑफ लिस्ट भी जारी करेगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे अपने स्कोरकार्ड में नाम, रोल नंबर और अंकों की अच्छी तरह जांच कर लें।
यूजीसी नेट 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
बता दें कि, यूजीसी नेट परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स देश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए योग्य होंगे। एनटीए जल्द ही स्कोरकार्ड जारी कर सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से ऑफिशियल पोर्टल पर नजर बनाए रखने का सुझाव दिया गया है।
