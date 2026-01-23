Sunita Williams Pension: नासा से रिटायरमेंट के बाद जानिए सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन?

Sunita Williams (Image Source: ChatGPT)
Sunita Williams Retirement: भारतीय मूल की मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब नासा से रिटायर हो गई हैं। उन्होंने 27 दिसंबर 2025 को अपने शानदार और बेमिसाल करियर को अलविदा कह दिया। उनके रिटायरमेंट के बाद अब हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि अंतरिक्ष में इतने बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली सुनीता विलियम्स को पेंशन के तौर पर कितनी रकम मिलेगी। सुनीता विलियम्स के जाने पर नासा ने उनके काम की खूब तारीफ की है और उन्हें आगे के जीवन के लिए बधाई भी दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक, सुनीता विलियम्स को पेंशन का पैसा सीधे नासा की तरफ से नहीं मिलेगा। दरअसल, अमेरिकी सरकार के नियमों के हिसाब से उन्हें 'फेडरल एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम' (FERS) के तहत पेंशन दी जाएगी। उनकी पेंशन कितनी होगी इसका फैसला उनकी 27 साल की लंबी सेवा और उनके पिछले तीन सालों की एवरेज सैलरी के आधार पर तय की जाएगी।
सुनीता विलियम्स नासा में जीएस 15 (GS-15) जैसे ऊंचे पे-ग्रेड पर थीं जहां उनकी सालाना सैलरी करीब 1.20 से 1.30 करोड़ रुपये के बीच थी। अनुमान के मुताबिक उन्हें हर साल की सेवा के बदले उनकी औसत सैलरी का लगभग 1 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इस आधार पर उन्हें सालाना लगभग 43,200 डॉलर यानी करीब 36 लाख रुपये की सरकारी पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा उन्हें अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत अलग से मासिक भुगतान हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
सुनीता विलियम्स के करियर में रिकॉर्ड्स की एक लंबी फेहरिस्त है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्पेस में कुल 608 दिन बिताए हैं, और वह इस मामले में नासा की दूसरी सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं। उनके नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना आसान नहीं होगा:
सुनीता विलियम्स ने न केवल आधुनिक स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई दिशा दी बल्कि, वे दुनिया भर की महिलाओं और युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर भी उभरी हैं।
