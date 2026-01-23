Sunita Williams Pension: नासा से रिटायरमेंट के बाद जानिए सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन?

सुनीता विलियम्स नासा में जीएस 15 (GS-15) जैसे ऊंचे पे-ग्रेड पर थीं जहां उनकी सालाना सैलरी करीब 1.20 से 1.30 करोड़ रुपये के बीच थी। अनुमान के मुताबिक उन्हें हर साल की सेवा के बदले उनकी औसत सैलरी का लगभग 1 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इस आधार पर उन्हें सालाना लगभग 43,200 डॉलर यानी करीब 36 लाख रुपये की सरकारी पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा उन्हें अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत अलग से मासिक भुगतान हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।