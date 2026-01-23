23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

शिक्षा

Sunita Williams Pension: नासा से रिटायरमेंट के बाद जानिए सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन?

Sunita Williams Pension Amount: नासा से रिटायर हुईं भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन? साथ ही ये भी जानिए की, करोड़ों की सैलरी पाने वाली सुनीता विलियम्स को रिटायरमेंट के बाद नासा की तरफ से कौन-कौनसी सुविधाएं मिलेंगी।

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 23, 2026

Sunita Williams Pension

Sunita Williams (Image Source: ChatGPT)

Sunita Williams Retirement: भारतीय मूल की मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब नासा से रिटायर हो गई हैं। उन्होंने 27 दिसंबर 2025 को अपने शानदार और बेमिसाल करियर को अलविदा कह दिया। उनके रिटायरमेंट के बाद अब हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि अंतरिक्ष में इतने बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली सुनीता विलियम्स को पेंशन के तौर पर कितनी रकम मिलेगी। सुनीता विलियम्स के जाने पर नासा ने उनके काम की खूब तारीफ की है और उन्हें आगे के जीवन के लिए बधाई भी दी है।

Sunita Williams Pension: नासा नहीं बल्कि यहां से मिलेगी पेंशन

मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक, सुनीता विलियम्स को पेंशन का पैसा सीधे नासा की तरफ से नहीं मिलेगा। दरअसल, अमेरिकी सरकार के नियमों के हिसाब से उन्हें 'फेडरल एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम' (FERS) के तहत पेंशन दी जाएगी। उनकी पेंशन कितनी होगी इसका फैसला उनकी 27 साल की लंबी सेवा और उनके पिछले तीन सालों की एवरेज सैलरी के आधार पर तय की जाएगी।

Sunita Williams Pension Amount: इतनी लाख मिलेगी पेंशन

सुनीता विलियम्स नासा में जीएस 15 (GS-15) जैसे ऊंचे पे-ग्रेड पर थीं जहां उनकी सालाना सैलरी करीब 1.20 से 1.30 करोड़ रुपये के बीच थी। अनुमान के मुताबिक उन्हें हर साल की सेवा के बदले उनकी औसत सैलरी का लगभग 1 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इस आधार पर उन्हें सालाना लगभग 43,200 डॉलर यानी करीब 36 लाख रुपये की सरकारी पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा उन्हें अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत अलग से मासिक भुगतान हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

Sunita Williams Space Records: अंतरिक्ष में बनाए ऐतिहासिक रिकॉर्ड

सुनीता विलियम्स के करियर में रिकॉर्ड्स की एक लंबी फेहरिस्त है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्पेस में कुल 608 दिन बिताए हैं, और वह इस मामले में नासा की दूसरी सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं। उनके नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना आसान नहीं होगा:

  • सर्वाधिक स्पेसवॉक: उन्होंने कुल 9 स्पेसवॉक किए जिनका समय 62 घंटे 06 मिनट रहा। यह अब तक किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट का स्पेस में बिताया गया सबसे ज्यादा समय है।
  • स्पेस में मैराथन: वे दुनिया की पहली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने स्पेस में रहते हुए मैराथन दौड़ पूरी की थी।
  • लंबी उड़ान: अमेरिका के टॉप अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे लंबी सोलो अंतरिक्ष उड़ान भरने के मामले में वे छठे स्थान पर काबिज हैं।

सुनीता विलियम्स ने न केवल आधुनिक स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई दिशा दी बल्कि, वे दुनिया भर की महिलाओं और युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर भी उभरी हैं।

UP Lekhpal Salary: UPSSSC जल्द ही करेगा लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती, जानिए यूपी में लेखपाल को मिलती है कितनी सैलरी?
शिक्षा
Lekhpal Salary And Job Profile

Published on:

23 Jan 2026 12:58 pm

Sunita Williams Pension: नासा से रिटायरमेंट के बाद जानिए सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन?

