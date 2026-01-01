30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar Police Vacancy 2026: बिहार पुलिस में बिना फिजिकल टेस्ट सिपाही बनने का मौका, स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती

CSBC Bihar Police Recruitment 2026: बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में सिपाही के पदों पर भर्ती निकली है। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि, इसमें दौड़-कूद जैसे फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। केवल लिखित परीक्षा होगी और उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mohsina Bano

Jan 30, 2026

CSBC Bihar Police Recruitment 2026

Bihar Police Vacancy 2026 (PC: Offical Website)

CSBC Bihar Police Vacancy 2026: बिहार के युवाओं के लिए पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर सामने आया है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर) के 83 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि, इसमें कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट यानी दौड़-कूद और ऊंची कूद जैसी परीक्षाओं से नहीं गुजरना होगा। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा में आए अंकों के आधार पर किया जाएगा।

Bihar Police Exam Date 2026: जरूरी तारीखें और सिलेक्शन प्रोसेस

इच्छुक और योग्य 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 6 फरवरी, 2026 से शुरू होंगे वहीं अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च, 2026 तय की गई है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लिकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। अन्य राज्यों के युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा।

Bihar Police Exam Pattern 2026: एलिजिबिलिटी और परीक्षा पैटर्न

उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। परीक्षा दो चरणों में कंडक्ट कराई जाएगी। फर्स्ट पेपर में 100 अंकों के ही 100 सवाल पूछे जाएंगे।वहीं दूसरा क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होगा। दोनों ही पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक गलत जवाब 0.25 के लिए अंक काटे जाएंगे। शारीरिक मापतौल क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है।

CSBC Bihar Recruitment 2026 Notification: एज लिमिट

आपकी उम्र कितनी है, इसकी गिनती 10वीं (मैट्रिक्स) के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। अलग-अलग कैटेगरी के लिए आयु सीमा इस तरह रखी गई है-

  • सामान्य वर्ग (General): पुरुष और महिला दोनों के लिए उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए।
  • ओबीसी और ईबीसी वर्ग (OBC/EBC): पुरुषों को अधिकतम उम्र में 2 साल की छूट है, यानी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट है, यानी उम्र 18 से 28 साल तक हो सकती है।
  • एसएससी और एसटी (SC/ST): इस वर्ग के पुरुष और महिला दोनों को 5 साल की छूट दी गई है। वे 18 से 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं।
  • सरकारी कर्मचारी: जो लोग पहले से बिहार सरकार की सेवा में हैं और ऊंचे पद के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें उम्र सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

Bihar Police Vacancy 2026: कैटेगरी वाइज पदों की डिटेल

  • अनारक्षित (UR): 34 पद
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 18 पद
  • अनुसूचित जाति (SC): 13 पद
  • पिछड़ा वर्ग (BC): 10 पद
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 08 पद
  • पिछड़ा वर्ग की महिलाएं: 02 पद
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 01 पद

Bihar Police Special Branch Vacancy 2026: फिजिकल स्टैंडर्ड

भले ही इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट न हो, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए शारीरिक मापदंड पूरे करना जरूरी है। जनरल और पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेमी, वहीं महिलाओं के लिए 155 सेमी लंबाई होनी चाहिए। एससी-एसटी और ईबीसी पुरुषों के लिए लंबाई 160 सेमी रखी गई है। वहीं सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेमी और फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 48 किलो होना तय किया गया है।

ये भी पढ़ें

Sunetra Pawar: क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम? जानिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार कितनी हैं पढ़ी-लिखी
शिक्षा
Sunetra Pawar Education

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 11:34 pm

Hindi News / Education News / Bihar Police Vacancy 2026: बिहार पुलिस में बिना फिजिकल टेस्ट सिपाही बनने का मौका, स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

SSC MTS Exam 2026: एसएससी एमटीएस सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

SSC MT City Intimation Slip 2026
शिक्षा

School Closed: फरवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

School Holidays In February
शिक्षा

What Is UGC, क्या है यूजीसी की जिम्मेदारियां, कब हुआ था इसका गठन? डिटेल में जानें सबकुछ

UGC
शिक्षा

‘प्राइम’ इंटर्नशिप योजना: इन स्टूडेंट्स को मिलेगी 8,000 रुपए तक की फैलोशिप, जानें क्या है पात्रता

बांसवाड़ा

Ajit Pawar Plane Crash: अपने पिता से शांभवी पाठक को मिली पायलट बनने की प्रेरणा, जानिये क्या करते हैं उनके पिता

Pilot Shambhavi Pathak Family
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.