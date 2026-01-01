Bihar Police Vacancy 2026: बिहार पुलिस में बिना फिजिकल टेस्ट सिपाही बनने का मौका, स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती

उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। परीक्षा दो चरणों में कंडक्ट कराई जाएगी। फर्स्ट पेपर में 100 अंकों के ही 100 सवाल पूछे जाएंगे।वहीं दूसरा क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होगा। दोनों ही पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक गलत जवाब 0.25 के लिए अंक काटे जाएंगे। शारीरिक मापतौल क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है।