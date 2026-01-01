Bihar Police Vacancy 2026: बिहार पुलिस में बिना फिजिकल टेस्ट सिपाही बनने का मौका, स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती

Bihar Police Vacancy 2026 (PC: Offical Website)
CSBC Bihar Police Vacancy 2026: बिहार के युवाओं के लिए पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर सामने आया है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर) के 83 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि, इसमें कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट यानी दौड़-कूद और ऊंची कूद जैसी परीक्षाओं से नहीं गुजरना होगा। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा में आए अंकों के आधार पर किया जाएगा।
इच्छुक और योग्य 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 6 फरवरी, 2026 से शुरू होंगे वहीं अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च, 2026 तय की गई है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लिकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। अन्य राज्यों के युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा।
उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। परीक्षा दो चरणों में कंडक्ट कराई जाएगी। फर्स्ट पेपर में 100 अंकों के ही 100 सवाल पूछे जाएंगे।वहीं दूसरा क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होगा। दोनों ही पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक गलत जवाब 0.25 के लिए अंक काटे जाएंगे। शारीरिक मापतौल क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है।
आपकी उम्र कितनी है, इसकी गिनती 10वीं (मैट्रिक्स) के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। अलग-अलग कैटेगरी के लिए आयु सीमा इस तरह रखी गई है-
भले ही इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट न हो, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए शारीरिक मापदंड पूरे करना जरूरी है। जनरल और पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेमी, वहीं महिलाओं के लिए 155 सेमी लंबाई होनी चाहिए। एससी-एसटी और ईबीसी पुरुषों के लिए लंबाई 160 सेमी रखी गई है। वहीं सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेमी और फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 48 किलो होना तय किया गया है।
