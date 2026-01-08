SIR ने BJP और सपा की उड़ाई नींदे! कम मार्जिन वाली सीटों पर हो सकता है बड़ा ‘खेल’

1 शिकोहाबाद सपा 70,323

2 सिरसागंज सपा 46,664

3 अलीगंज भाजपा 49,213

4 जलेसर भाजपा 35,645

5 मैनपुरी भाजपा 74,880

6 भोगांव भाजपा 57,089

7 बिसौली सपा 85,440

8 शेखपुर सपा 76,437

9 दातागंज भाजपा 91,635

10 बहेड़ी सपा 59,233

11 भोजीपुरा सपा 65,143

12 नवाबगंज भाजपा 48,892

13 पीलीभीत शहर भाजपा 63,817

14 कटरा मीरानपुर भाजपा 56,491

15 जलालाबाद भाजपा 59,880

16 शाहजहांपुर भाजपा 1,02,692

17 ददरौल भाजपा 47,262

18 मोहम्मदी भाजपा 57,780

19 सीतापुर भाजपा 1,28,597

20 महमूदाबाद भाजपा 56,395

21 सिधौली भाजपा 59,205

22 शाहाबाद भाजपा 55,426

23 गोपामऊ भाजपा 56,874

24 सांडी भाजपा 52,295

25 मलिहाबाद भाजपा 64,180

26 लखनऊ पश्चिम सपा 1,82,153

27 बछरावां सपा 56,800

28 रायबरेली भाजपा 56,000

29 सलोन भाजपा 65,068

30 सरैनी सपा 63,408

31 ऊंचाहार सपा 48,397

32 गौरीगंज सपा 61,455

33 सुलतानपुर भाजपा 85,368

34 लंभुआ भाजपा 47,103

35 छिबरामऊ भाजपा 1,22,597

36 तिर्वा भाजपा 73,682

37 कन्नौज भाजपा 81,816

38 इटावा भाजपा 1,05,610

39 भरथना सपा 65,975

40 बिधूना सपा 45,139

41 फतेहपुर सपा 70,759

42 खागा भाजपा 50,080

43 रामगंज सपा 61,686

44 सिराथू सपा 69,288

45 मंझनपुर सपा 67,082

46 सोरांव सपा 76,819

47 फूलपुर भाजपा 1,00,673

48 हंडिया सपा 88,239

49 मेजा सपा 66,871