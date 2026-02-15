प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: सपा नेता की चलती कार के ऊपर हाईमास्ट पोल गिरा, दर्दनाक मौत

Pratapgarh Major accident SP Leader Dies: प्रतापगढ़ में निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण दर्दनाक हादसा हो गया। एक हाईमास्ट पोल चलती कार में गिर पड़ा। अचानक ऊपर से गिरे हाईमास्ट पोल के विषय में कार चालक को भनक तक नहीं लगी। मानों आसमान से पहाड़ टूट पड़ा हो। मौके पर खड़े लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पोल हटाकर घायल को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बाबूगंज की है।