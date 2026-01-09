यूपी का पावर शो! सालों बाद एक मंच पर दिखे पूर्वांचल के 4 बाहुबली, तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी धड़कन

नंदिनी निकेतन, नवाबगंज में 1 जनवरी से चल रहे इस आयोजन में सद्गुरु ऋतेश्वर जी महाराज की कथा मुख्य आकर्षण रही। हजारों श्रद्धालु राष्ट्रभक्ति, सनातन संस्कृति और मूल्यों पर प्रवचन सुनने पहुंचे। लेकिन राजनीतिक नजरिए से सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब पूर्वांचल के बाहुबली नेता एक मंच पर दिखे। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सद्गुरु का आशीर्वाद लिया। कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह (बृजभूषण के बेटे) और गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने उनके पैर छुए। वाराणसी क्षेत्र के पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह और उनके भतीजे, सैयदराजा विधायक सुशील सिंह भी मौजूद रहे। बृजभूषण सिंह ने इस आयोजन को राष्ट्र निर्माण और युवा उत्थान से जोड़ा।