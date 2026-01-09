9 जनवरी 2026,

गोंडा

यूपी का पावर शो! सालों बाद एक मंच पर दिखे पूर्वांचल के 4 बाहुबली, तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी धड़कन

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के राष्ट्रकथा महोत्सव में पूर्वांचल के चार प्रमुख बाहुबली नेता एक साथ नजर आए। धनंजय सिंह, बृजेश सिंह, सुशील सिंह और बृजभूषण सिंह ने सद्गुरु ऋतेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद लिया।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Anuj Singh

Jan 09, 2026

बृजभूषण के मंच पर जुटे बड़े बाहुबली नाम

बृजभूषण के मंच पर जुटे बड़े बाहुबली नाम Source- X

UP Bahubali Dhananjay Singh, Brijesh Singh, Sushil Singh, Brijbhushan Singh: उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल के चार प्रमुख बाहुबली नेता एक साथ नजर आए। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा आयोजित आठ दिवसीय राष्ट्रकथा महोत्सव में धनंजय सिंह, बृजेश सिंह, सुशील सिंह और बृजभूषण सिंह ने सद्गुरु श्री ऋतेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। ये सभी राजपूत समाज से आते हैं। इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।

राष्ट्रकथा महोत्सव में बाहुबलियों की मौजूदगी

नंदिनी निकेतन, नवाबगंज में 1 जनवरी से चल रहे इस आयोजन में सद्गुरु ऋतेश्वर जी महाराज की कथा मुख्य आकर्षण रही। हजारों श्रद्धालु राष्ट्रभक्ति, सनातन संस्कृति और मूल्यों पर प्रवचन सुनने पहुंचे। लेकिन राजनीतिक नजरिए से सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब पूर्वांचल के बाहुबली नेता एक मंच पर दिखे। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सद्गुरु का आशीर्वाद लिया। कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह (बृजभूषण के बेटे) और गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने उनके पैर छुए। वाराणसी क्षेत्र के पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह और उनके भतीजे, सैयदराजा विधायक सुशील सिंह भी मौजूद रहे। बृजभूषण सिंह ने इस आयोजन को राष्ट्र निर्माण और युवा उत्थान से जोड़ा।

ठाकुर एकता का मजबूत संदेश

ये चारों नेता राजपूत (ठाकुर) समाज से हैं। पूर्वांचल में ठाकुर वोट बैंक काफी प्रभावशाली है। विश्लेषकों का मानना है कि बृजभूषण सिंह ने पुराने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धनंजय सिंह के पैर छूते बृजभूषण के बेटे दिखे, जिसने ठाकुर राजनीति में नई लामबंदी की चर्चा तेज कर दी।

सियासी हलचल और भविष्य की संभावनाएं

यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं रहा। पूर्वांचल की बाहुबली ताकत एक साथ आने से विपक्षी दलों में भी चिंता है। बता दें धनंजय सिंह और बृजेश सिंह जैसे नामों की मौजूदगी से साफ है कि पूर्वांचल में नया सियासी गठजोड़ बन सकता है।

Published on:

09 Jan 2026 11:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / यूपी का पावर शो! सालों बाद एक मंच पर दिखे पूर्वांचल के 4 बाहुबली, तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी धड़कन

गोंडा

उत्तर प्रदेश

100 गाड़ियों का काफिला, नेताओं-अभिनेताओं का हुजूम, 8 दिन कार्यक्रम में बृजभूषण सिंह का दिखा दबदबा

बृजभूषण ने दिखाया असली दम
गोंडा

प्रधानमंत्री आवास के सामने घर, 300 घोड़ों के मालिक; पत्नी करती हैं देखभाल—बृजभूषण को जन्मदिन पर घोड़ा गिफ्ट करने वाले कौन है रवि चौहान?

बृजभूषण
गोंडा

बृजभूषण बोले- मंच पर सिर्फ साधु- संत रहेंगे भगवान भी आए तो रोक दो, 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे नंदिनी निकेतन

बृजभूषण शरण सिंह फोटो सोर्स @b_bhushansharan insta account
गोंडा

बृजभूषण शरण सिंह को बर्थडे पर मिला 2.5 करोड़ का घोड़ा, खिलाड़ी ने पहनाई सोने की चेन

गोंडा

यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को जेल में बंद बाहुबली विधायक ने दी बधाई, बताया-करोड़ों युवाओं का प्रेरणास्रोत

गोंडा में कायम बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा
गोंडा
