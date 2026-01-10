“रितेश्वर महाराज बोले— नंदिनी नगर, गोनार्द की भूमि भारत को लीड करेगी, बृजभूषण के दबदबे को किया परिभाषित

उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्र, छात्रों और समाज को आगे ले जाने की उनकी जिद और प्रभुत्व सकारात्मक है। जो शांति, स्वास्थ्य और आनंद का संदेश देता है। रीतेश्वर महाराज ने बताया कि वे स्वयं एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। राइफल चलाने का अनुभव रखते हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को हर विधा में दक्ष होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की गौशाला का भ्रमण किया। गायों को गुड़ खिलाया, घोड़ों को देखा और आवास परिसर में बने बैडमिंटन स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया।