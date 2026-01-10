10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

“रितेश्वर महाराज बोले— नंदिनी नगर, गोनार्द की भूमि भारत को लीड करेगी, बृजभूषण के दबदबे को किया परिभाषित

राष्ट्रकथा के समापन के बाद रितेश्वर महाराज के विदाई का पल था। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई बड़े बयान दिया। कहा कि बृजभूषण हमारे पुत्र हैं। एक दिन नंदिनी नगर, गोनार्द की भूमि भारत को लीड करेगी।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 10, 2026

संत रितेश्वर महाराज फोटो सोर्स IANS

संत रितेश्वर महाराज फोटो सोर्स IANS

गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित सफल राष्ट्र कथा के समापन के बाद शनिवार को संत रीतेश्वर महाराज पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के शूटिंग रेंज पहुंचे। यहां उन्होंने राइफल से निशाना साधकर लक्ष्य हासिल किया। बृजभूषण शरण सिंह के भूमिका की सराहना की।

गोंडा जिले के नंदिनी नगर में आयोजित राष्ट्र कथा के समापन के बाद संत रीतेश्वर महाराज ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के शूटिंग रेंज में पहुंचकर राइफल से निशाना लगाया। उन्होंने सफलतापूर्वक टारगेट अचीव किया। इस दौरान उनके साथ सांसद करण भूषण सिंह, विधायक प्रतीक भूषण सिंह और परिवार के बच्चे भी मौजूद रहे। बच्चों ने भी गुरु जी के सामने शूटिंग में हाथ आजमाया।

बृजभूषण सिंह मेरे पुत्र समान

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में रीतेश्वर महाराज ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह उन्हें पुत्र समान हैं। उन्होंने कहा, “बृजभूषण का मन और हृदय निश्छल है। जिस तरह उन्होंने जनजातीय समाज को मंच पर स्थान दिया। उससे साफ दिखता है कि वे समाज को पहचानने और आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं।”

राष्ट्रकथा मिल का पत्थर साबित होगी

रीतेश्वर महाराज ने नंदिनी निकेतन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बताते हुए कहा कि जैसे अयोध्या भारत की सांस्कृतिक पहचान है। वैसे ही आने वाले वर्षों में नंदिनी नगर भी भारत को दिशा देता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र कथा एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए बृजभूषण शरण सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। उनके अनुसार, विश्व में यदि पहली राष्ट्र कथा का इतिहास लिखा जाएगा। तो यह कथा उसमें प्रमुख स्थान रखेगी।

उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्र, छात्रों और समाज को आगे ले जाने की उनकी जिद और प्रभुत्व सकारात्मक है। जो शांति, स्वास्थ्य और आनंद का संदेश देता है। रीतेश्वर महाराज ने बताया कि वे स्वयं एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। राइफल चलाने का अनुभव रखते हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को हर विधा में दक्ष होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की गौशाला का भ्रमण किया। गायों को गुड़ खिलाया, घोड़ों को देखा और आवास परिसर में बने बैडमिंटन स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 09:56 am

Published on:

10 Jan 2026 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / “रितेश्वर महाराज बोले— नंदिनी नगर, गोनार्द की भूमि भारत को लीड करेगी, बृजभूषण के दबदबे को किया परिभाषित

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बृजभूषण शरण सिंह मंच पर मुंह के बल गिरे, वीडियो आया सामने, मुस्लिम बच्चों संग केक काटा

गोंडा

ज़िंदा रहा तो लोकसभा जाऊंगा- बीजेपी को बृजभूषण शरण सिंह की खुली चुनौती

बृजभूषण शरण सिंह फोटो सोर्स @b_bhushansharan insta account
गोंडा

बृजभूषण सिंह के बुलावे पर पहुंचे अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों किया गया नजरबंद? ‘108 पर लद के जाबा’….

awadhi singer sanjay yaduvanshi arrived at brijbhushan singh invitation placed under house arrest know why
गोंडा

यूपी का पावर शो! सालों बाद एक मंच पर दिखे पूर्वांचल के 4 बाहुबली, तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी धड़कन

बृजभूषण के मंच पर जुटे बड़े बाहुबली नाम
गोंडा

100 गाड़ियों का काफिला, नेताओं-अभिनेताओं का हुजूम, 8 दिन कार्यक्रम में बृजभूषण सिंह का दिखा दबदबा

बृजभूषण ने दिखाया असली दम
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.