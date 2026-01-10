BJP से बाहर होंगे बृजभूषण शरण सिंह? क्या है ताजा बयान का मतलब?

Brij Bhushan Sharan Singh News: उत्तर प्रदेश के दबंग नेता और कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। एक तो हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, जिसमें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। दूसरा, एक पॉडकास्ट में उन्होंने साफ कहा कि अगर वह जिंदा रहे तो 2029 में लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगे। भाजपा से टिकट नहीं मिला, फिर भी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कोशिश रहेगी कि भाजपा से ही लड़ें। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को जन्म दिया है कि क्या टिकट नहीं मिला तो बृजभूषण पार्टी छोड़ देंगे? और यह भी कि क्या भाजपा यौन शोषण के एक आरोपी नेता को टिकट देगी? इसी आरोप के चलते बृजभूषण को सांसदी छोड़नी पड़ी थी और 2024 में भाजपा ने उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया था।