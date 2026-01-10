10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

BJP से बाहर होंगे बृजभूषण शरण सिंह? क्या है ताजा बयान का मतलब?

कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा दी है।

3 min read
Google source verification

गोंडा

image

Anuj Singh

Jan 10, 2026

बृजभूषण शरण सिंह के बयान से BJP में हलचल

बृजभूषण शरण सिंह के बयान से BJP में हलचल Source- Official FB

Brij Bhushan Sharan Singh News: उत्तर प्रदेश के दबंग नेता और कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। एक तो हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, जिसमें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। दूसरा, एक पॉडकास्ट में उन्होंने साफ कहा कि अगर वह जिंदा रहे तो 2029 में लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगे। भाजपा से टिकट नहीं मिला, फिर भी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कोशिश रहेगी कि भाजपा से ही लड़ें। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को जन्म दिया है कि क्या टिकट नहीं मिला तो बृजभूषण पार्टी छोड़ देंगे? और यह भी कि क्या भाजपा यौन शोषण के एक आरोपी नेता को टिकट देगी? इसी आरोप के चलते बृजभूषण को सांसदी छोड़नी पड़ी थी और 2024 में भाजपा ने उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया था।

बृजभूषण के ताजा बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाए?

हमने यह सवाल राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी के सामने रखा। उन्होंने जवाब दिया कि अभी इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। पार्टी अभी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में है और 2029 को लेकर दिया गया बयान अभी से किसी तरह का प्रभाव नहीं डालेगा। यही बयान 2028 में दिया जाएगा, तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से असर हो सकता है।

क्या बृजभूषण अपनी पुरानी पार्टी सपा में लौट सकते हैं?

इस सवाल पर तिवारी ने कहा कि बृजभूषण सिंह 69 साल के हो गए हैं। इस उम्र में उनको अपनी नहीं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। बृजभूषण किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़कर, उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बृज भूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देकर भाजपा ने उन्हें संतुष्ट रखा था। तो क्या अगर बृजभूषण भाजपा से नाराज हुए तो उसे इसका नुकसान होगा? तिवारी कहते हैं- BJP के पास हर एक सीट का प्लान है। अगर बृज भूषण किसी दूसरी पार्टी से या निर्दलीय लड़ेगे, तो भाजपा नेतृत्व के पास उसका भी कोई तोड़ जरूर होगा। वैसे बृजभूषण शरण सिंह का BJP से गहरा नाता रहा है और वह उस नाते को तोड़ना नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दोनों बेटे BJP के टिकट पर विधानसभा और संसद में हैं। आगे जाकर वे मंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। ऐसे में बृजभूषण ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे बेटों के भविष्य पर कोई प्रभाव पड़े।

दबंग नेता और शिक्षा क्षेत्र में प्रभाव

बृजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं। गोंडा और उसके आसपास के जिलों-गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में उनका खासा दबदबा है। उन्होंने इन जिलों में 50 से अधिक डिग्री और इंटर कॉलेज खोल रखे हैं और शिक्षा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखी है। इसके अलावा अयोध्या और बस्ती मंडल में भी उनके कई शैक्षणिक संस्थान हैं। उनकी लोकप्रियता केवल राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी है। यही वजह है कि उनके चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

बीजेपी से टिकट कटने का दर्द

पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इस विवाद के चलते भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन्हें कैसरगंज से टिकट नहीं दिया और उनके बजाय उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। करण ने चुनाव जीतकर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बनाए रखा। बृजभूषण ने एक चैनल के साथ बातचीत में दावा किया कि लोकसभा से उन्हें साजिश के तहत हटाया गया। उन्होंने कहा, "अगर मैं जिंदा रहा, तो लोकसभा लौटकर उस अपमान का घाव जरूर भरूंगा। चुनाव कहां से लड़ना होगा, यह जनता तय करेगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि बीजेपी के टिकट से ही फिर से लोकसभा जाऊं। अगर बीजेपी मेरे बेटे को टिकट देती है, तो भी मैं चुनाव लड़ूगा।"

अखिलेश यादव की तारीफ और सपा से पुराने नाते की झलक

राजनीति में अक्सर रणनीतिक बदलाव देखे जाते हैं और बृजभूषण सिंह के मामले में भी यह साफ नजर आता है। उन्होंने सपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ की। बृजभूषण ने कहा, 'जब मैं कठिन दौर से गुजर रहा था, तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा।' यह बयान उनके पुराने राजनीतिक नाते को फिर जीवित करता है। दरअसल, बीजेपी में आने से पहले बृजभूषण सपा के नेता थे और साइकिल के सहारे लोकसभा पहुंचे थे। यही कारण है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती, तो उनके पास सपा या अन्य विकल्पों पर विचार करने का अवसर बना रहेगा।

राजनीतिक सफर- गोंडा से कैसरगंज तक

बृजभूषण की संसदीय यात्रा 1991 में गोंडा से शुरू हुई। हालांकि 1996 में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के कारण वे चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन उनकी पत्नी केतकी सिंह ने उनके लिए मैदान संभाला और जीत हासिल की। 1999 में बृजभूषण फिर से गोंडा से बीजेपी के टिकट पर जीतकर लौटे। 2004 में उन्होंने बलरामपुर से चुनाव जीता, लेकिन 2009 में UPA पक्ष में वोटिंग करने और पार्टी से मतभेद के कारण बीजेपी ने उन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद उन्होंने 2008 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और 2009 में कैसरगंज सीट से जीत हासिल की। 2014 में बीजेपी में लौटकर उन्होंने कैसरगंज सीट जीतकर अपनी पकड़ कायम रखी।

ये भी पढ़ें

प्लीज पापा छोड़ दो… बेटी हूं आपकी, फिर भी नहीं माना बाप, रात में कर दिया कत्ल
सोनभद्र
सोनभद्र बेटी हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 02:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / BJP से बाहर होंगे बृजभूषण शरण सिंह? क्या है ताजा बयान का मतलब?

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“रितेश्वर महाराज बोले— नंदिनी नगर, गोनार्द की भूमि भारत को लीड करेगी, बृजभूषण के दबदबे को किया परिभाषित

संत रितेश्वर महाराज फोटो सोर्स IANS
गोंडा

बृजभूषण शरण सिंह मंच पर मुंह के बल गिरे, वीडियो आया सामने, मुस्लिम बच्चों संग केक काटा

गोंडा

ज़िंदा रहा तो लोकसभा जाऊंगा- बीजेपी को बृजभूषण शरण सिंह की खुली चुनौती

बृजभूषण शरण सिंह फोटो सोर्स @b_bhushansharan insta account
गोंडा

बृजभूषण सिंह के बुलावे पर पहुंचे अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों किया गया नजरबंद? ‘108 पर लद के जाबा’….

awadhi singer sanjay yaduvanshi arrived at brijbhushan singh invitation placed under house arrest know why
गोंडा

यूपी का पावर शो! सालों बाद एक मंच पर दिखे पूर्वांचल के 4 बाहुबली, तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी धड़कन

बृजभूषण के मंच पर जुटे बड़े बाहुबली नाम
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.