सोनू मर्डर केस में नया मोड़ : क्राइम ब्रांच एक्टिव, CCTV और फोरेंसिक से खुलेंगे राज

मेरठ के सरधना में हुए सोनू हत्याकांड केस , फोटो सोर्स -GPT
Meerut Crime News : मेरठ के सरधना में हुए सोनू हत्याकांड ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोनू की बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश को मोबिल ऑयल डालकर जला दिया। बढ़ते विरोध और राजनीतिक हलचल के बीच मेरठ के SSP ने केस की जांच सरधना थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
क्राइम ब्रांच की टीम पहले दिन से ही तेजी से जांच में जुट गई है। SP क्राइम अवनीश कुमार की देखरेख में टीम ने उस जगह का बारीकी से जांच किया, जहां सोनू की जली हुई लाश मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और पूरी घटना का सीन रिक्रिएशन किया, ताकि यह समझा जा सके कि वारदात को अंजाम कैसे दिया गया होगा। टीम अब इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा ले रही है और इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को दोबारा देख रही है।
इस मामले को लेकर सियासी गरमी बनी हुई है। सरधना के विधायक अतुल प्रधान और सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने इस मुद्दे पर पुलिस की धीमी कार्रवाई का विरोध किया है। गुरुवार को विधायक अतुल प्रधान ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर सोनू की बहन से मुलाकात की। उन्होंने परिवार की मदद के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। सोनू अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जिसके जाने से परिवार के सामने भविष्य का संकट दिखाई दे रहा है।
पुलिस की फोरेंसिक टीम भी सबूत जुटाने में लगी है और पकड़े गए आरोपी से दोबारा पूछताछ की तैयारी है। एसएसपी को जल्द ही इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। परिजनों को उम्मीद है कि अब जब मामला क्राइम ब्रांच के पास है, तो हत्याकांड में शामिल हर गुनहगारों को सजा मिलेगी और सोनू को इंसाफ मिल सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग