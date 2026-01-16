सोनू मर्डर केस में नया मोड़ : क्राइम ब्रांच एक्टिव, CCTV और फोरेंसिक से खुलेंगे राज

क्राइम ब्रांच की टीम पहले दिन से ही तेजी से जांच में जुट गई है। SP क्राइम अवनीश कुमार की देखरेख में टीम ने उस जगह का बारीकी से जांच किया, जहां सोनू की जली हुई लाश मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और पूरी घटना का सीन रिक्रिएशन किया, ताकि यह समझा जा सके कि वारदात को अंजाम कैसे दिया गया होगा। टीम अब इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा ले रही है और इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को दोबारा देख रही है।