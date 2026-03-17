अब अंडों पर भी होगी एक्सपायरी डेट, यूपी सरकार का नया आदेश, 1 अप्रैल से होगा लागू

यह नियम लागू होने से बाजार में ताजा और सुरक्षित अंडे मिलेंगे। लोग बिना चिंता के अंडे खरीद सकेंगे। पुराने या खराब अंडों की बिक्री रुकेगी और लोगों की सेहत बेहतर बनेगी। पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा है कि यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, यह फैसला उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। 1 अप्रैल से यह नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा और सभी को इसका पालन करना होगा।