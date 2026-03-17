सड़कों पर पढ़ी जाएगी नमाज…मुस्लिम उपदेशक सैय्यद अयूब का खुला चैलेंज, सीएम योगी को लेकर कही बड़ी बात

सैय्यद अयूब ने कहा है कि यूपी के मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सीएम योगी को चुनौती देते हुए कहा कि लकिसी में हिम्मत है तो रोककर दिखाएं। उन्होंने कहा कि योगी की हिम्मत हो तो इस ईद पर मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोककर दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार मुसलमानों के धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रही है। सड़कों पर होली मनाना ठीक लगता है, तो नमाज पर क्यों रोक? उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और कहा कि मुसलमान इन धमकियों से नहीं डरेंगे।