Masik Rashifal November 2025 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

Masik Rashifal November 2025
Masik Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से कई राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति इस माह करियर, कारोबार, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालने वाली है। तुला से लेकर मीन राशि तक कुछ जातकों के लिए यह महीना सौभाग्य और सफलता से भरा रहेगा, जबकि कुछ को सतर्क रहकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं नवंबर 2025 का मासिक राशिफल पंडित अनीश व्यास से।
तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इस माह आपके द्वारा लिये गये हर छोटे-बड़े फैसले का आपके आने वाले जीवन पर काफी असर पड़ेगा। माह की शुरुआत में आप अपने करियर-कारोबार को नई दिशा देने का प्रयास कर सकते हैं। खास बात यह कि ऐसा करते समय आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। इस दौरान आप जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामाधान आसानी से खोजने में कामयाब हो जाएंगे।
कुल मिलाकर इस माह आप अपने करियर और कारोबार को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगे और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। माह के मध्य में आपको किसी योजना आथवा कारोबार में किया निवेश बड़ा लाभ दिला सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। माह के उत्तरार्ध में तुला राशि के जातकों को कोई बड़ा निर्णय असमंजस अथवा जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए अन्यथा उन्हें तमाम तरह की परेशानियों के साथ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय आपके आत्मीय संबंधों की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर के साथ खूब जमेगी और आप उसके साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। यदि आप अभी तक सिंगल थे तो आपके जीवन में मनचाहे व्यक्ति की इंट्री हो सकती है। अविवाहित लोग विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। सेहत की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध में आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान अपना खानपान और दिनचर्या सही रखें।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिश्रित फलदायक रहने वाला है। माह की शुरुआत में आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास का फल उम्मीद से कम मिलेगा, जिसके चलते आपके मन में हताशा के भाव बने रहे सकते हैं। माह की शुरुआत में करियर और कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी रहेगी। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि वे आपके काम और आपकी छवि को बिगाड़ने का षडयंत्र रच सकते हैं।
माह के पूर्वार्ध में आपको कारोबार में काफी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपको आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। माह के उत्तरार्ध में इष्टमित्रों और परिजनों के सहयोग से आप अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का काफी हद तक सामाधान निकालने में कामयाब हो जाएंगे। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए माह के उत्तरार्ध का समय शुभ साबित होगा।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपको माह के पूर्वार्ध में निगेटिवटी फैलाने वाले लोगों से उचित दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान लोगों की आलोचना करने से बचें और गलतफहमियों को दूर करने के लिए संवाद का सहारा लें। नवंबर के मध्य में जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे तो उस समय आपका लव अथवा लाइफ पार्टनर आपका संबल साबित होगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत और खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस माह आप कभी घी घना तो कभी सूखा चना तो कभी वो भी मना जैसी स्थितियों से गुजर सकते हैं। माह की शुरुआत में आपको आर्थिक चिंता घेरे रहेगी। इस दौरान अचानक आपके सिर पर कुछेक बड़े खर्च आ जाएंगे, जिसे पूरा करने के लिए आपको उधार लेने की नौबत आ सकती है। करियर-कारोबार की दृष्टि से आपको पूरे माह सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी।
नवंबर महीने के पूर्वार्ध में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनचाहे बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके कामकाज में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। माह के मध्य में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आप अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने का रिस्क उठा सकते हैं, जिसके पूरा न होने पर आपको अपमानित होना पड़ सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से नवंबर के मध्य का समय आपके लिए शुभ साबित होगा।
इस दौरान आप अपने कारोबार में मनचाहा लाभ उठा सकेंगे। यदि आप अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय में बदलाव का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसके लिए उचित समय आने का इंतजार करना उचित रहेगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान छोटे-भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। इस दौरान प्रेम संबंध में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी लव लाइफ और मैरीड लाइफ को सुखमय बनाने के लिए अपने रिश्ते के बीच अहंकार को न लाएं और अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की शुरुआत थोड़ी आपाधापी भरी रह सकती है। इस दौरान मकर राशि के जातकों को सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। माह की शुरुआत में भूमि-भवन से जुड़े मामले आपकी चिंता का कारण बनेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती है। इस दौरान आपकी पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। माह के पूर्वार्ध में करियर-कारोबार से जुड़ी समस्याएं और खराब सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी किसी भी दिक्कत को इग्नोर न करें अन्यथा अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं।
माह के पूर्वार्ध में आपको अपनी सेहत और सामान का विशेष ख्याल रखना होगा अन्यथा शारीरिक पीड़ा के साथ आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ सकती है। विशेष रूप से यात्रा आदि के दौरान अपने सामान का विशेष ख्याल रखें। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो माह के दूसरे सप्ताह में साझेदार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान आपको धन का लेनदेन और कागज संबंधी कार्य करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहेगा। इस दौरान आपके लंबे समय से अटके कार्य किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। धन लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय छोड़ दें तो पूरे महीने आपको स्वजनों और प्रियजनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। प्रेम-प्रसंग की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय शुभ रहने वाला है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिलाजुला रहने वाला है। इस माह आपको तमाम तरह की समस्याओं से न जूझना पड़े और मनमाफिक सफलता की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको शुरुआत से अपने समय, धन, उर्जा आदि का प्रबंधन करके चलना होगा। नवंबर महीने के पहले सप्ताह में आपको करियर-कारोबार के लिए लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपके प्रभावी लोगों के संबंध स्थापित होंगे, जिनकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान जहां व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से कहीं ज्यादा कारोबार में लाभ प्राप्त होगा वहीं नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे।
नवंबर महीने के मध्य का समय करियर-कारोबार की दृष्टि से चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। हालांकि मुश्किल भरे समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन आपकी मदद के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। जिनकी मदद से अंतत: आप सभी चुनौतियों से पार पाने में कामयाब हो जाएंगे। नवंबर महीने के उत्तरार्ध का समय रोजी-रोजगार की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। कारोबार में खासा मुनाफा होगा। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के मध्य का थोड़ा समय यदि छोड़ दें तो बाकी पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हालांकि प्रेम-प्रसंग में सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं और इस संबंध में बगैर सोचे-समझे कोई बड़ा निर्णय न लें। जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिश्रित फलदायी है। इस माह साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को अपने पार्टनर की तरफ से कुछेक मुश्किलें आ सकती हैं। आपका साझेदार कारोबार में खलल डाल सकता है। इस माह आपको उन लोगों से उचित दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी जो अक्सर नकारात्मकता की बात करते हैं। नवंबर महीने की शुरुआत में जोखिम भरी योजनाओं में भूलकर भी धन निवेश न करें अन्यथा आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को भी इस दौरान कार्यक्षेत्र में अपना काम बेहतर तरीके से समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए अन्यथा आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं।
माह के मध्य तक आपके सिर पर कामकाज का खासा दबाव बना रहेगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई मंदी से जूझना पड़ सकता है। नवंबर महीने का तीसरा सप्ताह आपके लिए थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान करियर और कारोबार पटरी पर आता हुआ नजर आएगा। इस दौरान रोजी-रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ एवं लाभप्रद साबित होंगी। संतानपक्ष की उपलब्धि से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। सेहत और संबंध की दृष्टि से नवंबर महीने के पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान जहां पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने से शारीरिक पीड़ा बनी रहेगी, वहीं स्वजनों की उपेक्षा से मन चिंतित और दु:खी रहेगा। माह की शुरुआत में आपसी समझ की कमी चलते लव अथवा लाइफ पार्टनर के साथ तकरार हो सकती है। इस माह कामकाज की व्यस्तता के चलते आप अपने घर-परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे। माह के उत्तरार्ध में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
