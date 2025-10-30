Masik Rashifal November 2025 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

माह के पूर्वार्ध में आपको अपनी सेहत और सामान का विशेष ख्याल रखना होगा अन्यथा शारीरिक पीड़ा के साथ आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ सकती है। विशेष रूप से यात्रा आदि के दौरान अपने सामान का विशेष ख्याल रखें। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो माह के दूसरे सप्ताह में साझेदार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान आपको धन का लेनदेन और कागज संबंधी कार्य करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहेगा। इस दौरान आपके लंबे समय से अटके कार्य किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। धन लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय छोड़ दें तो पूरे महीने आपको स्वजनों और प्रियजनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। प्रेम-प्रसंग की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय शुभ रहने वाला है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।