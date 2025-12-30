Lohe ka Challa: किस उंगली में धारण करनी चाहिए लोहे की अंगूठी ? जानिए इसके नियम और फायदे

Lohe ka Challa: आजकल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपनी उंगली में लोहे का छल्ला या रिंग धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लोहे को धारण करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। लोहे में शनि देव का वास माना जाता है। इसको पहनने से शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैय्या से भी लोगों को छुटकारा मिलता है। किसी रत्न या या धातु को हमेशा ज्योतिष सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए। यदि हम अपने मन से कोई भी धातु धारण कर लेते हैं तो इसका हमें फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं लोहे की अंगूठी को किस उंगली में धारण करना शुभ होता है।