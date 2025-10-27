Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: शुक्र के गोचर से तुला से मीन तक सभी राशियों की बदल सकती है किस्मत

Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: तुला से मीन तक सभी राशियों का भाग्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Masik Tarot Rashifal November 2025 : टैरो मासिक राशिफल नवंबर 2025 लेकर आया है नए अवसरों और चुनौतियों का संगम। 2 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रेम, सौंदर्य, और भौतिक सुखों में नई ऊर्जा का संचार होगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस माह कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आएंगे - कहीं नई शुरुआत होगी, तो कहीं पुराने रिश्तों में मिठास लौटेगी। आइए जानते हैं, आपके लिए नवंबर 2025 क्या लेकर आया है - प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना अचल संपत्ति से संबंधित कार्य संपन्न होने की संभावना है। नया मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है, जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। कारोबार में गति सामान्य रहेगी, लेकिन आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है, जिससे आप आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।
इस अवधि में नया वाहन खरीदने का अवसर भी मिल सकता है, जो आपके लिए खुशियों का कारण बनेगा। दुनिया आपके काम की सराहना करेगी, और आपको मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि, आपको कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी सभी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी, जिससे आपके करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नवंबर का महीना खुशियां मनाने का है, क्योंकि महीनों से रुका हुआ काम अब पूरा होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी यह समय शुभ है; आपको नौकरी मिलने के अच्छे आसार हैं। परिवार में शांति बनी रहेगी, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी और आपको तरक्की की ओर अग्रसर करने में मदद करेगी।
इस माह लंबी यात्रा का योग भी बन रहा है, जिससे आपको नए अनुभव और अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा, और उच्च पदासीन लोगों का स्नेह प्राप्त होगा। आपकी मेहनत और लगन को सराहा जाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नवंबर का महीना धनु राशि के लिए आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है। अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहें, क्योंकि जब आप गंभीरता से काम करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। हालांकि, संतान पक्ष और विद्यार्जन के लिए यह समय प्रतिकूल है, इसलिए इस क्षेत्र में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी संभलकर रहने की जरूरत है; खानपान पर विशेष ध्यान दें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। बेवजह के कानूनी पचड़ों में फंसने से बचें। यह समय सतर्कता बरतने का है, खासकर जब आप कागजी कार्यवाही कर रहे हों। सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े, ताकि किसी प्रकार की गलती या भ्रम से बच सकें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को नवंबर के महीने में सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से विचार करें, ताकि गलतियों से बच सकें। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपनी खान-पान की आदतों पर नियंत्रण रखें ताकि आप ऊर्जावान रह सकें।
आपके प्रेम संबंध इस समय समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में भी सावधानी बरतें। आपके कार्ड संकेत कर रहे हैं कि आप इस महीने अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए, अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि जातकों के लिए कार्ड की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, जिससे जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस स्थिति में, पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए और बिखरे हुए रिश्तों को पुनः संगठित करने में ऊर्जा लगानी चाहिए। इस माह किसी भी बेवजह के विवाद में उलझने से बचें।
आपके आस-पास कुछ लोग आपसे जलते हैं; ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें। यह समय अपने संबंधों को मजबूत करने और सकारात्मकता बनाए रखने का है। कार्यक्षेत्र में भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपकी बोलने की कला और संवाद कौशल आपको इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को बहुत ही संभलकर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी कलह की संभावना है, इसलिए संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस समय अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप चुनौतियों का सामना कर सकें।
इस माह कुछ पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे, जो आपको हर तरह से मदद करेंगे। उनके साथ संबंधों को मजबूत करने का यह एक अच्छा अवसर है। आपकी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास करें। आपकी सकारात्मक सोच और दयालुता आपको इस समय में आगे बढ़ने में मदद करेगी।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग