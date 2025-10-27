Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल, 28 अक्टूबर 2025 : हनुमान जी की कृपा से मंगलवार को आर्थिक उन्नति के योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Tarot Card Reading 28 October 2025 : आज मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को हनुमान जी की कृपा से टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नया संदेश लाए हैं? जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल -प्रेम, करियर, सेहत और धन से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 27, 2025

Tarot Card Reading 28 October 2025

Tarot Card Reading 28 October 2025 : टैरो राशिफल 28 अक्टूबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 28 October 2025 : आज मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 का दिन हनुमान जी की कृपा से शुभ फलदायी रह सकता सकता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सुबह 8:00 बजे तक रहेगी और उसके बाद सप्तमी आरंभ होगी। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता, नए अवसर और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को संयम और सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से आज का टैरो राशिफल — मेष से लेकर मीन राशि तक, किनके लिए आज का दिन रहेगा खास।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि जीवनसाथी संतान को लेकर मतभेद हो सकते हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखें। अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो मित्रों के माध्यम से जरूरी जानकारी मिलेगी। परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोई संपत्ति खरीदने की दिशा किया गया प्रयास सफल होगा। कुछ लोग आपकी छवि धूमिल कर सकते हैं, सतर्क रहें।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप स्वास्थ्य हानि व शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं। धन खर्च और मानसिक उद्वेग हो सकते हैं। प्रफेशनल लाइफ में आपकी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिससे अच्छा लाभ भी होगा।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी। व्यापारिक मामलों के लिए छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को लिए समय अनुकूल है।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप ठंडी हवा तथा सर्दी से अपना ध्यान रखें, संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें। पिता से मनमुटाव हो सकता है। पिता के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। भाइयों के सहयोग से घरेलू कार्यों को पूरा करेंगे।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो, तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है। सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा और आपकी मदद भी होगी। जीवनसाथी के साथ यात्रा करने का मौका मिलेगा।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आपको विदेश अथवा किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा और धार्मिक आस्था बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा और वे आपके कार्यों में मदद के लिए तैयार भी रहेंगे।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज का दिन पैसों के संबंध में उतार-चढ़ाव वाला और अप्रत्याशित रूप लिए साबित हो सकता है। प्रफेशनल मामले में आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे। आपके आक्रमक व्यवहार से पारिवारिक सदस्यों से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि छात्रों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, अपनी बुद्धिमानी से स्थिति मजबूत बना सकेंगे। संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी। अचनाक से आना वाला धन आपको खुशी देगा और परिवार के साथ मौज मस्ती में रहेंगे।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। माता-पिता से किसी बात पर अनबन होने की आशंका है, रिश्तों का ध्यान रखें और मर्यादा बनाए रखें। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करेंगे तो लाभ होगा। मित्रों का दायरा बढ़ेगा।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि घर और कार्यक्षेत्र में सोच समझकर बोलें और इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो। शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो अच्छे अवसर खो सकते हैं। जीवनसाथी से किसी बात पर विवाद की स्थिति बन सकती है।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज अटका धन वापस आएगा। हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है। व्यापारियों को पूंजी निवेश के बाद अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Monthly Tarot Reading November 2025 : टैरो मासिक राशिफल नवंबर 2025: जानें मेष से लेकर मीन राशि के लिए क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड्स
राशिफल
Monthly Tarot Reading November 2025
#Rashifal-2025में अब तक
Masik Tarot Rashifal November 2025

Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: शुक्र के गोचर से तुला से मीन तक सभी राशियों की बदल सकती है किस्मत

Tarot Card Reading 28 October 2025

टैरो राशिफल, 28 अक्टूबर 2025 : हनुमान जी की कृपा से मंगलवार को आर्थिक उन्नति के योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Monthly Tarot Reading November 2025

Monthly Tarot Reading November 2025 : टैरो मासिक राशिफल नवंबर 2025: जानें मेष से लेकर मीन राशि के लिए क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड्स

Aaj Ka Rashifal 27 October 2025

Rashifal 27 October : आज का राशिफल, सोमवार: महादेव की कृपा से इन राशियों को मिल सकता रुका हुआ धन और सफलता, पढ़ें राशिफल

Tarot Card Reading 27 October 2025

टैरो राशिफल, 27 अक्टूबर 2025 : महादेव की कृपा, जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025

Rashifal 26 October : आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2025 : मेष से मीन तक जानिए कौन सी राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा भाग्यशाली

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर–1 नवंबर 2025): जानिए तुला से मीन राशि तक का भविष्यफल और शुभ उपाय

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025: मेष से कन्या तक सभी राशियों का भाग्यफल जानें

Tarot Card Reading 26 October 2025

टैरो राशिफल, 26 अक्टूबर 2025 : 5 राशियां हो सकती हैं मालामाल, 3 को रहना होगा संभलकर! जानें अपनी किस्मत का हाल

Aaj Ka Rashifal

Rashifal 25 October: किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा वाणी पर नियंत्रण? जानिए अपना लकी नंबर और कलर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

tarot card rashifal

Updated on:

27 Oct 2025 03:59 pm

Published on:

27 Oct 2025 03:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल, 28 अक्टूबर 2025 : हनुमान जी की कृपा से मंगलवार को आर्थिक उन्नति के योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: शुक्र के गोचर से तुला से मीन तक सभी राशियों की बदल सकती है किस्मत

Masik Tarot Rashifal November 2025
राशिफल

Monthly Tarot Reading November 2025 : टैरो मासिक राशिफल नवंबर 2025: जानें मेष से लेकर मीन राशि के लिए क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड्स

Monthly Tarot Reading November 2025
राशिफल

Rashifal 27 October : आज का राशिफल, सोमवार: महादेव की कृपा से इन राशियों को मिल सकता रुका हुआ धन और सफलता, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 October 2025
राशिफल

टैरो राशिफल, 27 अक्टूबर 2025 : महादेव की कृपा, जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का भविष्य

Tarot Card Reading 27 October 2025
राशिफल

Rashifal 26 October : आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2025 : मेष से मीन तक जानिए कौन सी राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा भाग्यशाली

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.