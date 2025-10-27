Monthly Tarot Reading November 2025 : टैरो मासिक राशिफल नवंबर 2025: जानें मेष से लेकर मीन राशि के लिए क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड्स

Monthly Tarot Reading November 2025 : (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Monthly Tarot Reading November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल आपके जीवन में नई ऊर्जा, अवसर और चुनौतियों का संकेत दे रहा है। इस महीने 2 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह अपने स्वयं के घर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे प्रेम, सौंदर्य, धन और संबंधों के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, यह महीना कई राशियों के लिए शुभ अवसरों और नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। चाहे आप करियर, शिक्षा या व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हों नवंबर का यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से क्या संदेश दे रहे हैं आपकी राशि के लिए।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए नवंबर का महीना आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। विदेश से आय प्राप्त होने के संकेत हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ सकता है, जिससे आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेगे।
स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इस महीने पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगा। यदि आप किसी लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं, तो यह समय सुधार का है। परिवार से भी प्रेम और सहयोग मिलेगा, जो आपके मनोबल को ऊंचा रखेगा। आपके लिए शुभ रंग लाल रहेगा, जो ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में शामिल करने से सकारात्मकता का अनुभव होगा। कार्य की अनुकूलता बनाए रखने के लिए, रोज सुबह पक्षियों को दाना डालें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए नवंबर का महीना आर्थिक मामलों में संभलकर रहना होगा। इस महीने सलाह है कि किसी को उधार देने से बचें। ऐसा करने पर उसे वापस पाने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस महीने आप फिजूलखर्ची पर नियंत्रण पाने में आप सफल रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता से भरा रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे; आपके प्रयासों से आपको प्रशंसा और पदोन्नति मिल सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटी-छोटी समस्याएं आपको परेशान नहीं कर पाएंगी यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। इसके अलावा, शनिदेव की पूजा करने से आपको आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि नवंबर का महीना मिथुन राशि के लोगों को कुछ नई शुरुआत करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आपके कार्ड बताते हैं कि यह महीना मिश्रित परिणाम दिलाएगा। हालांकि, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य करें। साथ ही इस महीने पारिवारिक तनाव आपको चिंतित कर सकता है, इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में भी समय प्रतिकूल रहेगा, जिससे आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है।
इस माह अपनी योजनाओं को सावधानी से बनाएं और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। इसके अलावा, आपकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह समय उनके लिए अनुकूल नहीं है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए नवंबर का महीना नए ज्ञान और कौशल सीखने का बेहतरीन समय है। आप नए प्रोजेक्ट या कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके विकास में मदद करेगा। इसके अलावा, प्रॉपर्टी में खरीद-बेच के अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, जिससे आपको वित्तीय लाभ हो सकता है। प्रेम के लिहाज से यह महीना आपके लिए काफी सकारात्मक साबित हो सकता है। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ हैं, तो आपके रिश्ते में गहराई आएगी और एक-दूसरे के प्रति समझ और समर्थन बढ़ेगा।
विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता का संकेत है। आपकी मेहनत और लगन के चलते आप परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी की तलाश में लगे लोगों के लिए भी यह अवधि फायदेमंद रहने वाली है। आपके प्रयास रंग लाएंगे और आप मनचाही नौकरी पाने में सफल हो सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नवंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल है। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। विद्यार्थी वर्ग में अध्ययन के प्रति मन लगाने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
विवाह योग्य युवक और युवतियों के लिए यह समय शुभ है। आपकी शादी से जुड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इच्छित दंपत्तियों के लिए संतान सुख का अनुभव करने का योग भी बन रहा है, जो आपके परिवार में खुशी लाएगा। इस माह आपकी आय में वृद्धि के संकेत हैं। व्यापार में निवेश करने से दूरगामी लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपके वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को नवंबर के इस महीने में बहुत ही समय संभलकर रहने की आवश्यकता है। इस अवधि में आपके शत्रु आपके अहित करने में सफल हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। यदि आप अपने अतीत की गलतियों से सीख लेते हैं, तो सफलता आपके करीब आ सकती है।
जीवन साथी के साथ मतभेद और कलह का सामना भी करना पड़ सकता है। इस स्थिति को संभालने के लिए संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्रों से सावधान रहें; उनकी चालों को समझने की कोशिश करें ताकि आप सही समय पर सावधानी बरत सकें। इस समय आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। शनिदेव की पूजा और अर्चना आपके लिए लाभप्रद रहेगी, जिससे आप मानसिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त कर सकेंगे।
