Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर–1 नवंबर 2025): जानिए तुला से मीन राशि तक का भविष्यफल और शुभ उपाय

कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप पर आपके सीनियर और जूनियर दोनों ही पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे तो वहीं आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने विरोधियों की चाल को नाकाम करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपसी सहमति से भूमि-भवन से जुड़े विवाद सुलझेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए समय अत्यंत ही शुभ है। इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बनेंगे और आप उनकी मदद से भविष्य में बड़ा लाभ उठाने में कामयाब होंगे। समाजसेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को बड़े पद की प्राप्ति संभव है।