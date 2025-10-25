Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर–1 नवंबर 2025): जानिए तुला से मीन राशि तक का भविष्यफल और शुभ उपाय

Saptahik Rashifal : 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 का राशिफल: करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन से जुड़ी ज्योतिषीय भविष्यवाणियां (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Saptahik Rashifal 26 October - 1 November 2025 : सितारों की चाल इस सप्ताह कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक का यह सप्ताह तुला से मीन राशि वालों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में मजबूती लेकर आ सकता है। जानिए किन राशियों को करियर में तरक्की मिलेगी, किसे मिलेगा प्रेम में सफलता, और कौन-से उपाय बनाएंगे आपका सप्ताह और भी शुभ।
यात्रा शुभ और मनचाहे परिणाम को देने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपको सत्ता-सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी, जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह सप्ताह मार्केटिंग, कमीशन पर काम करने वाले लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। यह सप्ताह आपके मान-सम्मान में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो आपको आपके विशेष योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होगी। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी तमाम व्यस्ताओं के बीच अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। खान-पान और अपनी दिनचर्या सही रखें अन्यथा आपको पेट संबंधी पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा को इग्नोर करने की गलती न करें।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है। घर-परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के संग पत्नी-बच्चों के संग हंसी-खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा।
उपायः सुख-सौभाग्य में वृद्धि के लिए प्रतिदिन श्रीयंत्र की पूजा तथा श्रीसूक्त का पाठ करें।
सप्ताह के प्रारंभ में करियर-कारोबार से जुड़ी शुभ सूचना मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। करियर-कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं मनचाहा लाभ दिलाने वाली साबित होंगी। यह सप्ताह कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह उनके कद और पद में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर की पूरी कृपा बनी रहेगी। आपको आपके कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या मनचाहे तबादले का इंतजार कर रहे थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है।
पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को कारोबार में विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी मार्केट में साख बढ़ेगी। घर-गृहस्थी से जुड़े अधूरे काम पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होगी। इस दौरान घर में धार्मिक-मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी आय के नये स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपायः प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा में गुड़-चने का भोग लगाकर सुंदरकांड का पाठ करें।
कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप पर आपके सीनियर और जूनियर दोनों ही पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे तो वहीं आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने विरोधियों की चाल को नाकाम करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपसी सहमति से भूमि-भवन से जुड़े विवाद सुलझेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए समय अत्यंत ही शुभ है। इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बनेंगे और आप उनकी मदद से भविष्य में बड़ा लाभ उठाने में कामयाब होंगे। समाजसेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को बड़े पद की प्राप्ति संभव है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। सुख-सुविधा के सामान पर आप बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह भूमि-भवन और वाहन सुख मिलने का पूरा योग बन रहा है।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। भाई-बहनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। घर-परिवार में मांगलिक एवं धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
उपायः प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की केसर का तिलक लगाकर पूजा और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
सप्ताह के मध्य में इष्टमित्रों की मदद से आपके कामकाज में थोड़ी गति आएगी। इस दौरान आप अपने शुभचिंतकों की मदद से अपने अधूरे काम को निबटाने का प्रयास करेंगे। मकर राशि के छात्रों का इस सप्ताह मन पढ़ाई से उचट सकता है। उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। यदि आप विदेश में करियर-कारोबार के लिए प्रयासरंत हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको इस सप्ताह धन का लेनदेन और कोई बड़ी डील करते समय बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। किसी के बहकावे अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला न लें। इस सप्ताह आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने की आशंका है। ऐसे में इस दौरान अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और सेहत संबंधी किसी भी दिक्कत को इग्नोर न करें अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बात को लेकर पिता अथवा पिता समान व्यक्ति के साथ वाद-विवाद की आशंका है। किसी बड़े फैसले को लेते समय पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। प्रेम-प्रसंग में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें।
उपायः सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने और कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव की उपासना तथा चालीसा का पाठ करें।
आपके सोचे हुए काम समय पर मन मुताबिक तरीके से पूरे होंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में कार्य विशेष में मिलने वाली बड़ी सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपके द्वारा लिए गये निर्णय की प्रशंसा होगी। कारोबार में वृद्धि और लाभ की प्राप्ति के पूरे योग हैं। इस दौरान आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी।
सप्ताह के मध्य में परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान घर-गृहस्थी से जुड़ी जिम्मेदारियों का आप पूरी तरह से निर्वहन करते हुए नजर आएंगे और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे।
सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान कामकाज की थकान बनी रहेगी तथा पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खान-पान सही रखें। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा।
उपायः प्रतिदिन संकटमोचक हनुमान जी की साधना तथा श्री हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करें।
सप्ताह के प्रारंभ में किसी कार्य विशेष के पूर्ण होने पर मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। इस दौरान आप कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते नजर आएंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। सप्ताह के प्रारंभ में आप अपने करियर-कारोबार को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस दौरान आपको व्यवसाय में बड़ी सफलता मिल सकती है।
कारोबार के विस्तार की योजना साकार होती नजर आएगी। इसके लिए आपको अपने पिता से विशेष सहयोग मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का मान-सम्मान बढ़ेगा। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह इससे संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान अचानक से पिकनिक-पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है।
इस सप्ताह मीन राशि वाले जातकों की लव लाइफ बेहद शानदार रहने वाली है। आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी पल बिताएंगे। यदि आपकी लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही थी तो वो इस सप्ताह संवाद करने पर दूर हो जाएगी। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। घर परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।
उपायः प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें।
