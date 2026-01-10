Mangal Nakshatra Gochar 2026: जनवरी के महीने में मंगल करेंगे इस दिन गोचर, इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Mangal Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह 16 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद मंगल 29 जनवरी को रात 12 बजकर 46 मिनट पर मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का मकर राशि में गोचर और श्रवण नक्षत्र में गोचर दोनों ही जनवरी के महीने में होने जा रहा है। मंगल का ये गोचर सारी राशियों पर असर डालेगा। मंगल गोचर से कुछ राशि के जातक को बंपर लाभ मिलने वाला है। मंगल ग्रह श्रवण नक्षत्र का स्वामी ग्रह माना जाता है। मंगल के इस नक्षत्र में प्रवेश से कुछ राशि के जातकों को संवाद और अध्यात्म के क्षेत्र खूब सफलता मिलेगी। चलिए जानते हैं किन राशि वालों के लिए होगा फायदेमंद