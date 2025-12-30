30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Yearly Horoscope 2026: साल 2026 में बनना चाहते हैं मालामाल? राशिनुसार करें ये अचूक उपाय

साल 2026 में मेष राशि को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, जबकि वृषभ राशि के लिए यह वर्ष धन, संपत्ति और स्थिरता लेकर आएगा। मिथुन राशि वालों को सेहत में उतार-चढ़ाव के बावजूद करियर और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 30, 2025

Yearly Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

Yearly Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

नव वर्ष 2026 की शुरुआत बेहद खास ग्रह योगों के साथ हो रही है। 28 दिसंबर 2025, रविवार प्रातः काल ग्रहों की स्थिति के अनुसार बुध वृश्चिक राशि में, सूर्य, मंगल और शुक्र धनु राशि में विराजमान हैं। वहीं राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं।

इन्हीं ग्रहों की चाल के आधार पर जानते हैं कि साल 2026 अलग-अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है और कौन से उपाय आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं।

मेष राशि 2026 राशिफल (Aries Horoscope 2026)

मेष राशि वालों के लिए साल 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। हड्डियों, नसों और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए पूरे साल सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी होगा।

धन और करियर की स्थिति औसत रहेगी। इतना पैसा आता रहेगा कि जीवन आराम से चलता रहे, लेकिन बड़ी आर्थिक छलांग के योग सीमित हैं। इस साल स्थान परिवर्तन या करियर में अचानक बदलाव भी संभव है।

शनि की साढ़ेसाती के कारण मानसिक दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

अचूक उपाय:

रोज शाम 108 बार “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप करें और हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

वृषभ राशि 2026 राशिफल (Taurus Horoscope 2026)

वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 बेहद शुभ और लाभदायक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के संकेत हैं।

धन और संपत्ति के मामलों में जबरदस्त फायदा दिख रहा है। नया घर, प्लॉट या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं।

करियर स्थिर रहेगा और बिना ज्यादा उतार-चढ़ाव के आगे बढ़ेगा।

रिश्तों में कुछ बदलाव संभव हैं, लेकिन बेवजह तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग भी मजबूत बन रहे हैं।

अचूक उपाय:

रोज सुबह 108 बार “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जाप करें।

मिथुन राशि 2026 राशिफल (Gemini Horoscope 2026)

मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। पेट, डाइजेशन, फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल की शुरुआत में प्रॉपर्टी या संपत्ति में निवेश के योग बन सकते हैं।

करियर में बड़ी रुकावट नहीं दिखती। प्रयास करने पर अच्छा स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

अचूक उपाय:

पूरे साल “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जाप करें और नियमित रूप से जरूरतमंदों को दान दें।

ये भी पढ़ें

Vastu Shastra : सुबह उठते ही भूलकर भी ना करें ये 3 काम, जीवन भर रहेंगे कंगाल
वास्तु टिप्स
Vastu morning tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 07:20 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Yearly Horoscope 2026: साल 2026 में बनना चाहते हैं मालामाल? राशिनुसार करें ये अचूक उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 30 दिसंबर : मेष में चंद्रमा और धनु में सूर्य, इन 5 राशियों को मिलेगा अचानक धन लाभ!

Aaj Ka Rashifal 30 December 2025
राशिफल

Mangal Gochar 2026: जनवरी के महीने में मंगल करेंगे गोचर, इन राशियों को भरेगी खाली झोली

Mangal Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Vastu Shastra Myths : वास्तु शास्त्र के प्रचलित मिथक, विवाह, शयनकक्ष, प्रवेश द्वार और करियर से जुड़ी सच्चाई

Vastu Shastra Myths
वास्तु टिप्स

Singh Varshik Rashifal 2026 : सिंह राशि वालों के लिए 2026 लाएगा खुशियों की सौगात, धन, मान-सम्मान और नए अवसरों के संकेत

Singh Varshik Rashifal 2026
राशिफल

Numerology 2026: साल 2026 में इन तारीख पर जन्मे लोगों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए क्या कहता है अंक शास्त्र

Numerology 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.