Yearly Horoscope 2026: साल 2026 में बनना चाहते हैं मालामाल? राशिनुसार करें ये अचूक उपाय

नव वर्ष 2026 की शुरुआत बेहद खास ग्रह योगों के साथ हो रही है। 28 दिसंबर 2025, रविवार प्रातः काल ग्रहों की स्थिति के अनुसार बुध वृश्चिक राशि में, सूर्य, मंगल और शुक्र धनु राशि में विराजमान हैं। वहीं राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं।