Tarot Rashifal 5 January 2026: टैरो राशिफल : क्या 2026 का पहला सोमवार लाएगा आपके लिए खुशखबरी? पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 5 January 2026: वर्ष 2026 के पहले सोमवार, 5 जनवरी को माघ मास का दूसरा दिन है। आज का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे और सूर्य देव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणियों के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला साबित होगा। भगवान शिव की आराधना और विशेष उपायों जैसे शिवलिंग पर जल, दूध या शहद अर्पित करने से आपके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज के सितारे आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।