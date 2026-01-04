Weekly Horoscope 5-11 January 2026 : साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि में 4 ग्रहों की युति, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

स्पष्टता के मेल से कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को सुलझाने में सफल रहेंगे। अच्छे बिजनेस प्लान और निवेश के अवसर आएंगे। कार्य क्षेत्र में धोखेबाज समूह के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने से पहले सतर्क रहे। बुजुर्ग रिश्तेदार या माता-पिता को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। विदेश से आने वाले समाचार या मेहमान सुखद सूचना देंगे। जमीन घर किसी भी तरह के निवेश में लाभ हासिल होगा। प्रकृति के बीच समय बिताएंगे। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें। इस सप्ताह आपका शुभ अंक13 है और शुभ रंग मिडनाइट ब्लू है।