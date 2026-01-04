4 जनवरी 2026,

रविवार

राशिफल

Weekly Horoscope 5-11 January 2026 : साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि में 4 ग्रहों की युति, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Weekly Horoscope 5-11 January 2026 : 5 से 11 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल। जानें कैसे बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। प्यार, करियर और स्वास्थ्य का पूरा भविष्यफल।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Sanjeev Kumar Sharma'

Jan 04, 2026

Weekly Horoscope 5-11 January 2026

Weekly Horoscope 5-11 January 2026 : साप्ताहिक राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope 5-11 January 2026 : जनवरी 2026 का पहला पूर्ण सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और ऊर्जावान रहने वाला है। 5 जनवरी से शुरू हो रहे इस सप्ताह में धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति होने जा रही है, जिससे बुधादित्य, शुक्रादित्य, मंगलादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग का एक अनूठा संगम बनेगा। ग्रहों की यह चाल न केवल व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि करियर और आर्थिक स्थिति के लिए भी नए द्वार खोलेगी। साथ ही, गुरु और सूर्य के बीच बनने वाला 'केंद्र योग' इस सप्ताह की शुभता में चार चांद लगा देगा। आइए जानते हैं ज्योतिष डॉ संजीव कुमार शर्मा मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आया है।

मेष राशि

व्यावसायिक मामलों में कोई सुनहरा अवसर जीवन में गहन परिवर्तन का कारक बनेगा। व्यक्तिगत पारिवारिक और पेशेवर जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। प्यार देखभाल और भागीदारी से संबंधों को बेहतर बनाएंगे। प्रसन्न रहने के लिए आप जिसकी भी इच्छा करेंगे वह आश्चर्यजनक रूप से पूरी होगी।व्यापार में लाभ या सफलता के बाद कुछ समय तक कड़ी मेहनत और लगन से अगला पड़ाव हासिल करेंगे। अंतर्मन में जारी उथल-पुथल सुलझाने और परिवर्तन को जीवन में प्रवेश देने के लिए तैयार रहे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 14 होगा और शुभ रंग लाल होगा।

वृष राशि

आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप समय के प्रवाह के साथ बहें और घटनाओं में बाधा बनने से बचे। पुरानी बातों को पीछे छोड़ दे। बिना किसी रूकावट या बाहरी अक्षर के तेजी से भविष्य की ओर बढ़ेगे। प्रसन्नता के माहौल में भीतरी और बाहरी संतुलन बनाए रखें। इस दौरान खानपान या भावनाओं के इजहार में सावधानी रखें। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्त और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 है और आपका शुभ रंग ग्रीन है।

मिथुन राशि

लोगों को प्रभावित करेंगे और नीति निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। प्राथमिकताओं में बदलाव के साथ आपका रवैया नरम और दयावान हो जाएगा। रिश्तो में संतुलन और स्पष्ट दृष्टिकोण हासिल करेंगे। निजी व्यावसायिक मामलों में दबाव की स्थितियां बन सकती हैं फिटनेस और दिनचर्या को दुरुस्त रखने के लिए अलसी त्यागना उचित होगा किसी भी तरह के तनाव को दूर करने के लिए सहज रवैया अपनाए। किसी कार्य को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1है और आपका शुभ रंग चिली रेड है।

कैसा रहेगा साल 2026 ? ये बदलाव चौंका देंगे

कर्क राशि

अपने दृष्टिकोण और लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहे। विरोध नकारात्मकता और मुश्किल हालात का सामना हिम्मत और साहस से करने में सफलता मिलेगी रिश्तों और साझेदारी में भावनात्मक उथल-पुथल से बचें। विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त और सक्रिय रहेंगे।आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्ति दायक होगी। दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे। द्वंद्व और झगड़े से सावधान रहें अन्यथा आपकी अधिकांश ऊर्जा इन्हीं में क्षीन हो जाएगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आएंगे। ध्यान करना लाभदायक रहेगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग ऑरेंज है।

सिंह राशि

निजी संबंधों दोस्तों रिश्तेदारों में भावनात्मक और आध्यात्मिक रुझान महसूस करेंगे। किसी भी तरह के झगड़ों में बीच बचाव करने के लिए अंतर मन की सुने। आवश्यकताओं और टारगेट को पूरा करने के लिए मामलों को गहराई से समझे। समझदारी और रचनात्मकता से मुश्किल स्थितियों और उलझन को दूर करने में सफल रहेंगे। निजी संबंध सुखद रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। रिश्तो में भावनाओं को साझा करेंगे।आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग लोटस पिंक है।

कन्या राशि

आसपास के लोगों की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसी अहम परिवर्तन की कगार पर गलतफहमियों और भ्रमों को एक तरफ रखकर रिश्तो को प्राथमिकताएं दें और ईमानदारी से मूल्यांकन करें। धीरे-धीरे स्थितियों में बदलाव महसूस करेंगे। आसपास के लोगों को अपने फैसले स्वयं लेने के लिए प्रेरित करेंगे। बिना किसी रूकावट या भारी हस्तक्षेप के तेजी से भविष्य की ओर आगे बढ़ेगे। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13है और शुभ रेड है।

तुला राशि

व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। आने वाला समय कुछ बड़ा लेकर आएगा.. जीवन में जीने के नए आयाम मिलेंगे संभव लक्ष्यो और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना बेहतर रहेगा। सामाजिक जीवन व्यस्त व थकने वाला रहेगा। कार्य से जुड़ी यात्रा सफल एवं लाभदायक रहेगी। तन मन और आत्मा सामंजस्य में रहेंगे। संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1है और शुभ रंग सफेद है।

वृश्चिक राशि

स्पष्टता के मेल से कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को सुलझाने में सफल रहेंगे। अच्छे बिजनेस प्लान और निवेश के अवसर आएंगे। कार्य क्षेत्र में धोखेबाज समूह के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने से पहले सतर्क रहे। बुजुर्ग रिश्तेदार या माता-पिता को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। विदेश से आने वाले समाचार या मेहमान सुखद सूचना देंगे। जमीन घर किसी भी तरह के निवेश में लाभ हासिल होगा। प्रकृति के बीच समय बिताएंगे। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें। इस सप्ताह आपका शुभ अंक13 है और शुभ रंग मिडनाइट ब्लू है।

धनु राशि

वित्तीय पहलुओं व बारीकियां को संभालने की अपनी व्यावहारिक समझ से उत्साहित महसूस करेंगे। हालांकि किसी भी तरह के निवेश के प्रति सतर्क रहे हैं। एक युवा महिला अपनी जिद पूरी करवाने के लिए परेशान कर सकती है। कोई जरूरी निर्णय लेने से पूर्व उसे पर उचित सोच विचार कर लें। अपने डर पर काबू पाकर चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। जीवन के नए लक्ष्य बनाएंगे। आंतरिक शक्ति और ज्ञान शारीरिक,मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रगतिशील दिशा में ले जाएंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 है और शुभ रंग स्काई ब्लू है।

मकर राशि

निजी संबंधों में सकारात्मक सोच दोबारा ताजगी लाने का काम करेगी। कार्यक्षेत्र में सहज और रचनात्मक माहौल प्रगति का कारक बनेगा। दिनचर्या में बदलाव स्थितियां और जिम्मेदारियां के प्रति नया दृष्टिकोण देगा। निराश होने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करें और एक बार में एक कदम उठाए। जीवन के प्रवाह के साथ आगे बढ़े। अपने भीतर की सच्चाई को मानकर सोच के सभी दरवाजे खोले और आगे बढ़े। भाग्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 15 है और शुभ रंग पीला हैँ।

कुंभ राशि

भावनात्मक उथल-पुथल के चलते दिल और दिमाग अलग-अलग दिशा में खींचेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा। ऊर्जा को सही तरीके से जागृत करने के लिए नया रूटिन अपनाना बेहतर रहेगा। अपनी सोच का दायरा सीमित न रखें। सप्ताह के अंत में निजी और व्यावसायिक मामलों में मजबूत स्थिति हासिल कर लेंगे। लंबे समय से चले आ रहे उतार चढ़ाव अब सहज स्थिति में आ जाएंगे। सामाजिक जीवन में डर महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग डार्क रेड है।

मीन राशि

दोस्तों और परिवार से भरपूर प्यार और सद्भावना हासिल करेंगे। तीखी वाणी से दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचें। कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रबंधन से सफलता और खुशहाली हासिल करेंगे समझदारी और सही। फसलों से व्यावसायिक स्थिरता हासिल करेंगे। आत्म केंद्रित होकर बाहर की वास्तविकता को समझेंगे। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करेंगे। किसी स्वजन के साथ दिल की बात साझा करेंगे। तमाम तरह की व्यस्तताओं से घिरे रहने के बावजूद परिवार को समय देंगे। शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर केंद्रित और संतुलित बने रहेंगे। परिवार और रिश्तेदार सहायक साबित होंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 9 है और शुभ रंग फायरी रेड है।

