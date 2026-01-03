Saptahik Rashifal 4 To 10 January : साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात, जानें किसके लिए ‘गुड लक’ लाया है नया सप्ताह

व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में लाभ कमाने के अवसर तो मिलेंगे लेकिन वे अपेक्षाकृत कम ही लाभ उठा पाएंगे। इस दौरान आपको अपनी उर्जा, समय और धन तीनों का प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आपको सप्ताह के अंत तक मन मुताबिक सफलता और लाभ मिल सकता है। किसी योजना अथवा कारोबार में निवेश के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय ज्यादा उचित रहेगा। इस दौरान आपको किसी पुरानी योजना में किए गये निवेश से लाभ की प्राप्ति संभव है। उधार दिये धन की वापसी संभव है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी।