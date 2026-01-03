3 जनवरी 2026,

शनिवार

Saptahik Rashifal 4 To 10 January : साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात, जानें किसके लिए 'गुड लक' लाया है नया सप्ताह

Weekly Horoscope 4 To 10 January 2026 : नव वर्ष 2026 कई राशि के लोगों के लिए गुड लुक लेकर आ रहा है। साप्ताहिक राशिफल भविष्यवाणी तुला से मीन 4 से 10 जनवरी 2026 का संकेत है नए सप्ताह में तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां आएंगी। डॉ. अनीष व्यास से साप्ताहिक राशिफल में जानें अपना भविष्य। (pisces weekly horoscope)

5 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Jan 03, 2026

Saptahik Rashifal 4 To 10 January :

Saptahik Rashifal 4 To 10 January : साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Rashifal 4 To 10 January 2026 : नव वर्ष 2026 का नया सप्ताह 4 जनवरी 2026 माघ मास की शुरूआत से शुरू हो रहा है। अगले शनिवार तक के इस सप्ताह में आपका करियर, सामाजिक, आर्थिक जीवन, लव लाइफ, फैमिली लाइफ आदि कैसी रहेगी, किसे कौन सी खुशखबरी मिलेगी। ये जानना चाहते हैं तो साप्ताहिक राशिफल भविष्यवाणी तुला से मीन में आप जान सकते हैं, अपने मन के सारे जवाब। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से जानें साप्ताहिक राशिफल भविष्यवाणी 4 से 10 जनवरी 2026 का तुला से मीन राशि का राशिफल।

तुला साप्ताहिक राशिफल (Tula Saptahik Rashifal )

तुला राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में कुछेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको सोचे हुए कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ और परिश्रम करना पड़ेगा। इस दौरान आपको स्वजनों और शुभचिंतकों का साथ कम मिल पाएगा।

व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में लाभ कमाने के अवसर तो मिलेंगे लेकिन वे अपेक्षाकृत कम ही लाभ उठा पाएंगे। इस दौरान आपको अपनी उर्जा, समय और धन तीनों का प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आपको सप्ताह के अंत तक मन मुताबिक सफलता और लाभ मिल सकता है। किसी योजना अथवा कारोबार में निवेश के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय ज्यादा उचित रहेगा। इस दौरान आपको किसी पुरानी योजना में किए गये निवेश से लाभ की प्राप्ति संभव है। उधार दिये धन की वापसी संभव है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां और आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: श्रीयंत्र की पूजा करें।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह जिंदगी कभी हिचकोले खाते हुए तो कभी तेजी से रफ्तार लिए हुए नजर आएगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए उस पर पूरे मनोयोग से काम करने की आवश्यकता रहेगी। भूलकर भी अपनी योजना का महिमामंडन दूसरों के सामने न करें अन्यथा आपके विरोधी उसमें बाधाएं डाल सकते हैं।

सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। तमाम चुनौतियों के बावजूद आप अपनी बुद्धि, विवेक और परिश्रम से महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे लेकिन आपके मन में सफलता को लेकर असंतोष बना रहेगा। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती हैं। सिंगल लोगों के लिए अकेलापन उनके दुख का कारण बनेगा। दांपत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का सात बार पाठ करें।

कैसा रहेगा साल 2026 ? ये बदलाव चौंका देंगे

धनु साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Rashifal)

धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा उससे मिलने वाले लाभ के प्रतिशत में कमी आ सकती है।

इस पूरे सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध पर भी विशेष ध्यान देना होगा। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा लाभ देने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए।

सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कारोबार के लिए नई रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सुखद पहलू ये कि उन्हें ऐसा करने पर विशेष लाभ की प्राप्ति भी होगी। विभिन्न स्रोतों से आय होने पर आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे।
उपाय: 'ॐ नमो नारायणाय' का एक माला जप जरूर करें।

मकर साप्ताहिक राशिफल (Makar Saptahik Rashifal)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर उठाने की आवश्यकता रहेगी। आवेश में आकर या फिर भावना में बहकर कोई भी ऐसा निर्णय न लें, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में आने वाली अड़चन और उसमें मिलने वाली सफलता के प्रतिशत में कमी आपकी निराशा का कारण बनेगी।

इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से थोड़ा कठिनाई लिए रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपको अचानक कुछेक चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। कुछेक चीजों के लिए उधार अथवा लोन लेने की नौबत आ सकती है। बचत की बात तो दूर रही, संचित धन भी खर्च हो सकता है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में प्रगति एवं सीनियर के खराब व्यवहार आदि के कारण आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए विचार बना सकते हैं।

व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह औसत फलदायी साबित होगा। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने भीतर अहंकार और बदले की भावना को न पनपने दें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें।
उपाय: शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Kumbh Saptahik Rashifal)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे हुए नजर आएंगे। आपको इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने और धन कमाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

इस सप्ताह आपको आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभ होने की संभावना बनेगी। करियर की दृष्टि से यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बनेंगी। पहले से कार्यरत लोगों का कार्यक्षेत्र में कद और पद दोनों बढ़ सकता है। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा अथवा करियर के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह इस संबंध में शुभ सूचना की प्राप्ति होगी।

व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में उच्च लाभ की प्राप्ति होगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। आय के नये स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। भूमि,भवन और वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह शुभता लिए हुए है। इस सप्ताह स्वजनों के साथ सुखद पल बिताने के लिए ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं। सेहत सामान्य बनी रहेगी।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

मीन साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Rashifal)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह आपको करियर और कारोबार में अपेक्षा से कम सफलता और लाभ की प्राप्ति होने की आशंका है। कार्यक्षेत्र में कामकाज का दबाव आप पर बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में किसी भी लापरवाही करने से बचना चाहिए अन्यथा आपकी बनी-बनाई साख को नुकसान पहुंच सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई मंदी से जूझना पड़ सकता है। फुटकर कारोबारियों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला बना करना पड़ सकता है।

सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कही गई बात आपको चुभ सकती है। घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण भी आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान अनावश्यक चीजों पर अधिक धन खर्च होने कारण आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है।

इस सप्ताह संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।
उपाय: केले के पौधे को जल दें।

