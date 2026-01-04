4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 January : आज का राशिफल: तुला को धन लाभ और मीन को मिलेगा प्यार, जानें 5 जनवरी का पूरा भविष्यफल

Today Horoscope 5 January 2026 : 5 जनवरी 2026 का राशिफल: क्या आज चमकेगी आपकी किस्मत? जानें मेष, तुला और मकर सहित सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल, शुभ रंग और लकी नंबर।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Jan 04, 2026

Aaj Ka Rashifal 5 January

Aaj Ka Rashifal 5 January : आज का राशिफल 5 जनवरी 2026: मेष से मीन तक जानें अपनी किस्मत (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 5 January 2026 : आज का राशिफल: 5 जनवरी 2026 ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल हर दिन हमारे जीवन में नई चुनौतियाँ और अवसर लेकर आती है। 5 जनवरी 2026 का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है, तो कुछ को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जहां तुला राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं, वहीं धनु राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि आज आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं और कौन सा शुभ रंग आपके दिन को बेहतर बना सकता है।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

साथी कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। वहां और घर के रखरखाव पर अतिरिक्त धन खर्च होने की संभावना रहेगी। मित्रों से मुलाकात आनंदित करेगी। बड़े वादे करने से बचे।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नियमित कार्य लगातार बनते चले जाएंगे। पुराने गतिरोध दूर होने की संभावना है। प्रेम संबंधों से वांछित सहयोग मिलेगा। नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

पूर्व में बनाई योजना असफल हो सकती है। विरोधियों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। नई परिस्थितियों का आकलन समझदारी से करना होगा। परिश्रम का फल अपेक्षा के अनुसार मिलना मुश्किल रहेगा।
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

अति उत्साह में कार्य करने से बचना होगा। परिवारजनों और पेरेंट्स के साथ महत्वपूर्ण समय गुजरेगा। सकारात्मक सोच के साथ भविष्य के निर्णय लिए जा सकते हैं। कार्यस्थल पर प्रभाव में वृद्धि होगी।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 9

Numerology Predictions of 2026: 6 से 9 Mulank वाले जानें 2026 कैसा रहने वाला

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

भावनात्मक तनाव लेने से बचना होगा। परिवार में सभी को खुश रखना मुश्किल रहेगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। विरोधी पस्त होंगे। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
शुभ रंग : ऑफ़ व्हाईट
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी को कुशलता पूर्वक निभाने में सफल रहेंगे। परिणाम देने वाला दिन है। भाई बहनों से बातचीत सौहार्द पूर्ण रहेगी। धार्मिक कार्यों रुचि बढ़ेगी।
शुभ रंग : पर्पल कलर
लकी नंबर : 2

तुला आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

व्यवसाय में आर्थिक लाभ के विशेष अवसर बन रहे हैं। प्रतिस्पर्धा में विरोधियों को बहुत पीछे छोड़ अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए ऐसे योग बन रहे हैं। दैनिक जीवन में कार्य स्थल पर कार्यभार भी बढ़ेगा।
शुभ रंग : महरून
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

कार्यों में निरंतरता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। भावनात्मक व्यवधान आने की संभावना रहेगी। पुरानी व्यावसायिक संबंधों में हिसाब किताब को लेकर बातचीत तनावपूर्ण हो सकती है। शब्दों की गरिमा बनाए रखनी होगी।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

धैर्य के साथ परिश्रम करने का समय है। अपने मनोभाव दूसरों पर प्रकट करने से बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। बदलते मौसम से परेशानी की संभावना बन रही है। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

दैनिक कार्यों को बेहतर बनाने में जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। तकनीकी की मदद से कार्यों को समय बद्ध पूरा करना आसान होगा। उच्च अधिकारियों से समन्वय और बेहतर होगा।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

प्रमादी और आलसी लोगों से दूरी बनानी होगी। नकारात्मक लोग प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। आर्थिक जोखिम लेने से बचना होगा। भावनात्मक संबंधों में पारदर्शिता रखना तनाव से बचाएगा।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

प्रेम और सद्भाव से भरा हुआ दिन रह सकता है। कार्यस्थल पर सभी के साथ अच्छा तारतम्य रहेगा। परिवार के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए यात्रा की योजना बनेगी। अविवाहितों के विवाह के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 6

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal 4 To 10 January : साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात, जानें किसके लिए ‘गुड लक’ लाया है नया सप्ताह
राशिफल
Saptahik Rashifal 4 To 10 January :

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

04 Jan 2026 08:08 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 5 January : आज का राशिफल: तुला को धन लाभ और मीन को मिलेगा प्यार, जानें 5 जनवरी का पूरा भविष्यफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

राशिफल 2026

Tarot Rashifal 5 January 2026: टैरो राशिफल : क्या 2026 का पहला सोमवार लाएगा आपके लिए खुशखबरी? पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 5 January 2026
राशिफल

Weekly Horoscope 5-11 January 2026 : साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि में 4 ग्रहों की युति, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Weekly Horoscope 5-11 January 2026
राशिफल

Dhan Shakti Rajyog 2026: शुक्र मंगल की युति से बनेगा धन शक्ति राजयोग, इन राशियों की होगी मौज

Dhan Shakti Rajyog 2026
धर्म/ज्योतिष

Numerology 5: कैसे होते हैं मूलांक 5 के जातक, जानिए इनकी खासियत और स्वभाव

Numerology 5
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Rashifal 4 To 10 January : साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात, जानें किसके लिए ‘गुड लक’ लाया है नया सप्ताह

Saptahik Rashifal 4 To 10 January :
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.