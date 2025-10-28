Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Masik Rashifal November 2025 : मासिक राशिफल नवंबर : मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना

Masik Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 का मासिक राशिफल जानें — मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा? करियर, प्रेम, धन और सेहत पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, पढ़ें ज्योतिषी डा. अनीष व्यास के अनुसार विस्तृत भविष्यफल।

7 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Anish Vyas

Oct 28, 2025

Masik Rashifal November 2025

Masik Rashifal November 2025 : मासिक राशिफल नवंबर 2025: मेष से कन्या तक जानें कैसा रहेगा नवंबर का महीना आपके लिए (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Masik Rashifal November 2025 : साल 2025 का नवंबर महीना ज्योतिष दृष्टि से बेहद खास रहेगा। इस महीने ग्रहों की स्थिति में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे — बुध, गुरु, सूर्य, शुक्र और शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। इन ग्रहों के बदलाव से कई शुभ योग जैसे बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हंस योग, और महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह महीना सफलता, धनलाभ और रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं ज्योतिषी डा. अनीष व्यास से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का पूरा मासिक राशिफल।

मेष मासिक राशिफल (Mesh Masik Rashifal)

मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की शुरुआत चिंता और परेशानियों से मुक्ति पाने के साथ होगी। इस दौरान आपके अटके कार्य किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे। आप अपने करियर-कारोबार आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान किये गये प्रयासों का शुभ फल आपको माह के दूसरे सप्ताह से दिखाई देने लगेगा। इस दौरान आपका अपने कार्यक्षेत्र पर दबदबा कायम रहेगा और कारोबार में आप मनचाहा लाभ कमा सकेंगे। यात्राएं शुभ साबित होंगी। माह के मध्य तक आपका बिजनेस नई उंचाईयों को छूता नजर आएगा। कारोबार विस्तार की योजनाएं सफल साबित होंगी।

करियर-कारोबार को लेकर नवंबर महीने के उत्तरार्ध में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। ख्याल रहे कि आपकी जरा सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इस दौरान आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। पैसों की किल्लत से बचने के लिए धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। माह के उत्तरार्ध में छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है।

रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको पूरे महीने स्वजनों की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें धैर्यपूर्वक उन्हें सुनने समझने की कोशिश करना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आपकी लव लाइफ हो या फिर वैवाहिक लाइफ दोनों ही अच्छे से चलती रहेगी। माह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति जैसे छोटे भाई-बहन अथवा जीवनसाथी आदि के साथ तकरार होने की आशंका बनी रहेगी। इस दौरान लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी।

उपाय: सूर्याष्टकं का पाठ करें।

वृषभ मासिक राशिफल (Vrishabh Masik Rashifal)

वृष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना काफी भागदौड़ भरा रहने वाला है। इस माह आपको अपने करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों की कार्यक्षेत्र में काफी व्यस्तता बनी रहेगी। हालांकि सुखद पक्ष यह है कि आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। कारोबारियों को माह की शुरुआत में आशा से कम लाभ हो सकता है लेकिन दूसरे सप्ताह से स्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई बनती नजर आएंगी। इस दौरान सत्ता-सरकार और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में अपेक्षा के अनुसार सफलता मिलेगी।

माह की शुरुआत में आपको अचानक से कुछ चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। आपको पैसों की किल्लत न हो, इससे बचने के लिए धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। माह के मध्य में आप अपने इष्टमित्रों एवं वरिष्ठ लोगों की मदद से करियर और कारोबार में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान किस्मत आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेगी। आप अपने करियर और कारोबार में नाम, शोहरत और धन खूब कमाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि माह के अंतिम सप्ताह में आपको धन के लेनदेन एवं लोगों के साथ बात व्यवहार में सावधानी बरतनी होगी।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह की शुरुआत का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आप अपने कामकाज में इतने डूबे रहेंगे कि आप अपने घर-परिवार पर कम ध्यान दे पाएंगे। इस दौरान आपकी अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। यह मतभेद मनभेद में न बदलने पाए इसके लिए आपको इस दौरान विशेष प्रयास करने होंगे। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए घर की जिम्मेदारियों से न भागें और न ही जीवनसाथी की भावनाओं की उपेक्षा करें।

उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें।

मिथुन मासिक राशिफल (Mithun Masik Rashifal)

मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीने की शुरुआत थोड़ा उठापटक भरी रह सकती है। इस दौरान आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ गिर सकता है और यदि आप व्यवसायी हैं तो आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी।

मिथुन राशि के जातकों को माह के पूर्वार्ध में घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। माह के मध्य में आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आप लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे तो इस दौरान आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। इस दौरान आपको कारोबार में अच्छी प्रगति एवं लाभ होता नजर आएगा। कुल मिलाकर इस दौरान आपकी करियर और कारोबार में अच्छी पकड़ देखने को मिलेगी। लोग आपके निर्णयों की तारीफ करेंगे। इस दौरान आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना बेस्ट देने में कामयाब होंगे। माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको लोगों के साथ बेवजह विवाद करने से बचते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी।

माह के अंत में कुछ बड़े खर्च आने से आपके सामने आर्थिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सेहत और संबंध की दृष्टि से माह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं तो वहीं स्वजनों के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। लव लाइफ और मैरीड लाइफ के लिए माह के मध्य का समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप अपने घर-परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। माह के उत्तरार्ध में माता की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है।

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

कर्क मासिक राशिफल (Kark Masik Rashifal)

कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की शुरुआत थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने के पहले सप्ताह में सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में आपको कुछेक दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान आपको सौभाग्य का साथ कम साथ मिल पाएगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से भी अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिलेगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों पर उनके वरिष्ठों का दबाव बना रहेगा तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। इस दौरान कर्क राशि के जातकों को किसी भी अवसर को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है।

माह के मध्य में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस संबंध में माह के उत्तरार्ध तक ही सफलता मिल पाएगी। माह के तीसरे सप्ताह में आपको कारोबार में लाभ की प्राप्ति तो होगी लेकिन इस दौरान आप अपनी सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर खुले हाथ से खर्च भी करेंगे। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए नवंबर महीने की शुरुआत में अपनों के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें।

इस दौरान लाइफ पार्टनर अथवा लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि माह के मध्य तक आप संवाद के जरिए इसे दूर दूर करने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे। नवंबर के महीने में आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अहंकार करने से बचना होगा।

उपाय: शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें।

सिंह मासिक राशिफल (Singh Masik Rashifal)

सिंह राशि के जातकों को नवंबर के महीने में अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इस माह यदि एक कदम पीछे करने पर चीजें बनती हों तो उसे बनाने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो नवंबर महीने की शुरुआत में आने वाली बड़ी मुश्किलों को आसानी से दूर कर लेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह के पूर्वार्ध में आय और व्यय में संतुलन साधने की आवश्यकता रहेगी।

नवंबर के दूसरे सप्ताह में नौकरीपेशा व्यक्तियों पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको भूमि-भवन, वाहन आदि के क्रय-विक्रय के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। माह के मध्य में आपको कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। इस दौरान मनचाही जगह पर तबादले अथवा पदोन्नति की कामना भी पूरी हो सकती है। आपकी आय के नये स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे।

रिश्ते-नाते की दृष्टि नवंबर महीने की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। इस दौरान आपके रिश्ते स्वजनों के साथ अच्छे बने रहेंगे और और आपके शुभचिंतक तमाम मुश्किलों को दूर करने में मददगार साबित होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप की लव लाइफ शानदार बनी रहे तो अपने रिश्ते के बीच किसी भी प्रकार का अहं और वहम लाने से बचें। माह के उत्तरार्ध में आप अपने परिवार संग हंसी-खुशी समय बिताएंगे। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

कन्या मासिक राशिफल (Kanya Masik Rashifal)

कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना करियर और कारोबार की दृष्टि से नई संवभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित होगा। इस माह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे और आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेग। माह की शुरुआत से ही आपको सौभाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में करियर और कारोबार में आपको मनचाही सफलता और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे तो इस माह आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे तो रोजी-रोजगार की दिशा में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।

माह के मध्य में नौकरीपेशा लोगों का कार्यक्षेत्र में कद और पद बढ़ सकता है। इस दौरान आपको किसी दूसरी संस्था से अच्छा आफर आ सकता है। हालांकि करियर और कारोबार में किसी भी बड़े बदलाव को करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। माह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं शुभ एवं लाभप्रद साबित होंगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा माह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। जीवन के हर कदम पर संगी-साथी आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके फैसले पर अपना समर्थन देंगे लेकिन सेहत के मोर्चे पर आपको थोड़ी-बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। माह की शुरुआत में किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने पर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में कामकाज की व्यस्तता के चलते आप अपने घर-परिवार के सदस्यों के साथ कम समय बिता पाएंगे।

उपाय: बुधवार के दिन गोमाता को हरा चारा खिलाएं।

ये भी पढ़ें

Malavya Rajyog 2025 : इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, नौकरी में प्रमोशन, धन-दौलत और लग्जरी लाइफ के योग
धर्म/ज्योतिष
Malavya Rajyog 2025
#Rashifal-2025में अब तक
Masik Rashifal November 2025

Masik Rashifal November 2025 : मासिक राशिफल नवंबर : मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना

Tarot Card Reading 29 October 2025

टैरो राशिफल, 29 अक्टूबर 2025 : गणेश जी का दिन लाएगा सौभाग्य या सावधानी? पढ़ें सभी 12 राशियों के लिए खास भविष्यवाणियां

Malavya Rajyog 2025

Malavya Rajyog 2025 : इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, नौकरी में प्रमोशन, धन-दौलत और लग्जरी लाइफ के योग

Aaj Ka Rashifal 28 October 2025

Rashifal 28 October : धनु में चंद्रमा का गोचर: किस राशि को मिलेगा सम्मान, किसे मिलेगी तरक्की? 28 अक्टूबर का भविष्यफल

Shani Dev Margi And Budh Vakri

Shani Dev Margi And Budh Vakri : शनि और बुध देंगे राहत, नवंबर 2025 से इन 3 राशियों की मुश्किलें हो सकती है खत्म, शुरू होगा नया स्वर्णिम दौर

Masik Tarot Rashifal November 2025

Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: शुक्र के गोचर से तुला से मीन तक सभी राशियों की बदल सकती है किस्मत

Tarot Card Reading 28 October 2025

टैरो राशिफल, 28 अक्टूबर 2025 : हनुमान जी की कृपा से मंगलवार को आर्थिक उन्नति के योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Monthly Tarot Reading November 2025

Monthly Tarot Reading November 2025 : टैरो मासिक राशिफल नवंबर 2025: जानें मेष से लेकर मीन राशि के लिए क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड्स

Aaj Ka Rashifal 27 October 2025

Rashifal 27 October : आज का राशिफल, सोमवार: महादेव की कृपा से इन राशियों को मिल सकता रुका हुआ धन और सफलता, पढ़ें राशिफल

Tarot Card Reading 27 October 2025

टैरो राशिफल, 27 अक्टूबर 2025 : महादेव की कृपा, जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का भविष्य

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

monthly horoscope

राशिफल

Published on:

28 Oct 2025 05:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Masik Rashifal November 2025 : मासिक राशिफल नवंबर : मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल, 29 अक्टूबर 2025 : गणेश जी का दिन लाएगा सौभाग्य या सावधानी? पढ़ें सभी 12 राशियों के लिए खास भविष्यवाणियां

Tarot Card Reading 29 October 2025
राशिफल

Malavya Rajyog 2025 : इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, नौकरी में प्रमोशन, धन-दौलत और लग्जरी लाइफ के योग

Malavya Rajyog 2025
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 28 October : धनु में चंद्रमा का गोचर: किस राशि को मिलेगा सम्मान, किसे मिलेगी तरक्की? 28 अक्टूबर का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 28 October 2025
राशिफल

Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: शुक्र के गोचर से तुला से मीन तक सभी राशियों की बदल सकती है किस्मत

Masik Tarot Rashifal November 2025
राशिफल

टैरो राशिफल, 28 अक्टूबर 2025 : हनुमान जी की कृपा से मंगलवार को आर्थिक उन्नति के योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Tarot Card Reading 28 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.