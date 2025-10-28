Malavya Rajyog 2025 : इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, नौकरी में प्रमोशन, धन-दौलत और लग्जरी लाइफ के योग

मालव्य राजयोग 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। कर्क राशि के एकादश भाव में इस राजयोग के बनने से जातकों की आय और धन में अपार वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा और व्यवसायी विभिन्न सौदों से अच्छी कमाई कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास उच्च रहेगा और इस प्रकार, वे विभिन्न समस्याओं का शीघ्र समाधान कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है और बेरोजगार लोगों को उपयुक्त नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।