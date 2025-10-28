Malavya Rajyog 2025 : इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, नौकरी में प्रमोशन, धन-दौलत और लग्जरी लाइफ के योग

Malavya Rajyog 2025 : मालव्य राजयोग लाएगा सच्चा धन और वैभव (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Malavya Rajyog 2025, Shukra Gochar : मालव्य राजयोग 2025 का समय करीब आ गया है। दिवाली के बाद नवंबर का महीना तीन राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। 2 नवंबर 2025 को शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा, जो जीवन में धन, पदोन्नति और सौभाग्य लेकर आएगा। इस शुभ योग का प्रभाव 26 नवंबर तक रहेगा, जिसके दौरान तुला, मकर और धनु राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है।
ज्योतिष के अनुसार, 2 नवंबर 2025 को शुक्र अपनी स्वराशि तुला में गोचर करेगा। तुला राशि में शुक्र का प्रवेश मालव्य राजयोग बना रहा है, जो 26 नवंबर तक रहेगा। इस दौरान, विभिन्न संयोग बनेंगे जो तीनों राशियों को नई नौकरियाँ और धन लाभ दिलाएंगे। 2025 के अंत तक इन जातकों को काफी लाभ हो सकता है । जानिए कौन सी हैं भाग्यशाली राशियां।
ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि के जातकों को मालव्य राजयोग का सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि शुक्र इसी राशि में गोचर कर रहा है, जो राजयोग का निर्माण करती है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, धन लाभ और नई नौकरी दिलाएगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते मज़बूत होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को साझेदारी से लाभ होगा।
ज्योतिष के अनुसार, मकर राशि के जातकों को भी राजयोग से बहुत लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और उच्च पद मिलने की संभावना है। व्यापार में भी उन्नति होगी। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। आपकी सराहना होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप जीवन का भरपूर आनंद लेंगे।
ज्योतिष के अनुसार, मालव्य राजयोग बनने से धनु राशि के जातकों को काफी लाभ होने की संभावना है। आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश लाभदायक रहेगा। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। शेयर बाज़ार से लाभ मिल सकता है। फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। शुभ समाचार मिलने की संभावना है।
मालव्य राजयोग 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। कर्क राशि के एकादश भाव में इस राजयोग के बनने से जातकों की आय और धन में अपार वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा और व्यवसायी विभिन्न सौदों से अच्छी कमाई कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास उच्च रहेगा और इस प्रकार, वे विभिन्न समस्याओं का शीघ्र समाधान कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है और बेरोजगार लोगों को उपयुक्त नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।
