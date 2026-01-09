9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म और अध्यात्म

पति-पत्नी को एक-दूसरे के पुण्यों का फल मिलता है या नहीं? प्रेमानंद जी ने कही दिल छू लेने वाली बात!

Premanand ji Maharaj Pravachan: प्रेमानंद जी महाराज ने बड़ा कन्फ्यूजन दूर किया है। उन्होंने पति-पत्नी के पुण्य कर्मों का फल एक-दूसरे को मिलता है या नहीं, इस पर बहुत सुंदर बात समझाई है। उनका जवाब सभी को ध्यान से सुनना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 09, 2026

Premanand ji Maharaj Pravachan

Premanand ji Maharaj Pravachan in hindi: प्रेमानंद जी ने पति-पत्नी के पुण्य को लेकर समझाई दिल छूने वाली बात। (फोटोः एआई)

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan in Hindi: भारतीय संस्कृति में विवाह मात्र सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। पाणिग्रहण संस्कार के समय जब पति पत्नी का हाथ थामता है, तो वह उसके जीवन के समस्त भार और उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या पति और पत्नी के भक्ति भाव और पुण्यों का लाभ एक-दूसरे को मिलता है? शास्त्रों के अनुसार प्रेमानंद जी ने इसका गहरा और रोचक उत्तर दिया है।

अर्धांगिनी और पुण्य का आधा भाग

शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। यदि पति भगवत भजन करने वाला है और तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो उसकी सेवा और तैयारी में जुटी पत्नी को उस यात्रा का आधा फल अपने-आप ही मिल जाता है। इसके उलट, यदि पत्नी तीर्थ यात्रा पर जाती है, तो उसके पुण्य का लाभ पति को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। यह नियम पत्नी के समर्पण और त्याग को दिखाता है।

जब पति का आचरण सही न हो

यदि पत्नी जप, तप, व्रत और संयम का पालन कर रही है और पति मनमाना आचरण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी का परम कल्याण निश्चित है। पति को अपने बुरे कर्मों के कारण दुर्गति झेलनी पड़ सकती है। वहीं यदि, पत्नी केवल पति की आज्ञा का पालन और सेवा करती है और पति स्वयं उपासना करने वाला है, तो पति की भक्ति मात्र से ही पत्नी का भी कल्याण हो जाता है।

पत्नी का समर्पण सर्वोपरि

पत्नी अपना घर, परिवार और सर्वस्व छोड़कर पति के घर आती है। वह अपना तन, मन और प्राण समर्पित कर पति के सुख की चिंता करती है। यही कारण है कि, शास्त्रों ने पत्नी को अधिक लाभ दिया है। जब कोई अपना पूरा जीवन किसी के लिए समर्पित कर दे, तो उस समर्पण का फल उसे ईश्वरीय कृपा के रूप में मिलता है। विवाह में पाणिग्रहण का अर्थ ही यही है कि पति अब अपनी पत्नी के लोक और परलोक दोनों की जिम्मेदारी वहन करेगा।

मनुस्मृति और गरुड़ पुराण से समझें यही बात

पत्नी के पुण्य का फल पति को और पति के पुण्य का फल पत्नी को मिलता है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि, गृहस्थ जीवन में दोनों के कर्म संयुक्त होते हैं। अगर पत्नी व्रत रखती है, पूजा करती है या नाम जप करती है, तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है, खासकर पति को। वहीं पति के अच्छे कामों के फल का हिस्सा भी पत्नी को मिलता है।

ये भी पढ़ें

इसलिए नहीं मिलता है नामजप का फायदा, प्रेमानंद जी ने बताई वजह और समाधान
धर्म और अध्यात्म
Premanand Ji Maharaj Pravachan on NaamJap benifits

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 02:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / पति-पत्नी को एक-दूसरे के पुण्यों का फल मिलता है या नहीं? प्रेमानंद जी ने कही दिल छू लेने वाली बात!

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

प्रयागराज माघ मेले में 7 साल से खड़े खड़े तपस्या कर रहा है ये साधु, जानिए अनोखी तपस्या की कहानी

Prayagraj Magh Mela 2026
धर्म और अध्यात्म

चाणक्य नीति से समझें, किन जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए!

Chankya Niti in Hindi
धर्म और अध्यात्म

Shri Ram Raksha Stotram : सफलता का गुप्त मंत्र, जानिए कैसे यह प्राचीन स्तोत्र आपके मार्ग की हर बाधा को करता है दूर

Shri Ram Raksha Stotram
धर्म और अध्यात्म

Magh Shukla Paksha 2026: माघ शुक्ल पक्ष कब से शुरू होगा? जानें शुक्ल पक्ष के सभी व्रत और पर्व

Magh Shukla Paksha 2026
धर्म और अध्यात्म

Vikram Samvat 2083 : हिंदू वर्ष 2083 में अनोखा संयोग, क्यों इस साल जुड़ रहा है 13वां महीना?

Vikram Samvat 2083 , हिंदू वर्ष 2083
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.