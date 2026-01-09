पति-पत्नी को एक-दूसरे के पुण्यों का फल मिलता है या नहीं? प्रेमानंद जी ने कही दिल छू लेने वाली बात!

पत्नी अपना घर, परिवार और सर्वस्व छोड़कर पति के घर आती है। वह अपना तन, मन और प्राण समर्पित कर पति के सुख की चिंता करती है। यही कारण है कि, शास्त्रों ने पत्नी को अधिक लाभ दिया है। जब कोई अपना पूरा जीवन किसी के लिए समर्पित कर दे, तो उस समर्पण का फल उसे ईश्वरीय कृपा के रूप में मिलता है। विवाह में पाणिग्रहण का अर्थ ही यही है कि पति अब अपनी पत्नी के लोक और परलोक दोनों की जिम्मेदारी वहन करेगा।