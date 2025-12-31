इन रत्नों से दूर भागेंगे ये 21 भयंकर रोग, जानें इनसे मिलने वाले और भी कई फायदे

अगर आपको त्वचा रोग, याददाश्त की समस्या, डिप्रेशन, कान-नाक-गले की परेशानी या बोलने में दिक्कत है, तो इसके पीछे बुध ग्रह होता है। ऐसे में पन्ना (Emerald) लाभ देता है। पन्ना चांदी में, बुधवार शाम पहनना अच्छा माना जाता है। शनि से जुड़ी गंभीर बीमारियां और नीलम (Blue Sapphire) नर्वस सिस्टम, पैरालिसिस, लंबी चलने वाली बीमारियां शनि से जुड़ी होती हैं। इन मामलों में नीलम (Blue Sapphire) बहुत प्रभावी होता है, लेकिन सिर्फ सलाह लेकर ही पहनें। नीलम चांदी या लोहे में, शनिवार रात मध्यमा उंगली में पहना जाता है।