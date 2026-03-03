Aaj Grahan Kitne Baje Lagega: 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण: सूतक काल, टाइमिंग और आपके शहर में कब दिखेगा लाल चांद

Aaj Grahan Kitne Baje Lagega: क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों के त्योहार होली पर आसमान भी अपना रंग बदल ले? जी हां, आज यानी 3 मार्च 2026 को भारत में एक अद्भुत नजारा दिखने वाला है। आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) लगने जा रहा है, जिसे दुनिया भर में 'ब्लड मून' के नाम से जाना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार ग्रहण और होली का संयोग एक साथ बन रहा है।