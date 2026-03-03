3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Aaj Grahan Kitne Baje Lagega: 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण: सूतक काल, टाइमिंग और आपके शहर में कब दिखेगा लाल चांद

Holi 2026 Chandra Grahan : 3 मार्च 2026 को होली पर लगेगा साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण। जानें ब्लड मून का समय, सूतक काल, भारत में कब और कैसे दिखेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 03, 2026

Aaj Grahan Kitne Baje Lagega

Aaj Grahan Kitne Baje Lagega : पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में कब दिखेगा (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Grahan Kitne Baje Lagega: क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों के त्योहार होली पर आसमान भी अपना रंग बदल ले? जी हां, आज यानी 3 मार्च 2026 को भारत में एक अद्भुत नजारा दिखने वाला है। आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) लगने जा रहा है, जिसे दुनिया भर में 'ब्लड मून' के नाम से जाना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार ग्रहण और होली का संयोग एक साथ बन रहा है।

आखिर ब्लड मून क्यों कहते हैं इसे?

विज्ञान की भाषा में कहें तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी की गहरी छाया पड़ती है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आने वाली सूरज की लाल रोशनी चंद्रमा तक पहुँचती है, जिससे वह गहरा लाल दिखाई देने लगता है। इसी जादुई नजारे को 'ब्लड मून' कहा जाता है।

भारत में समय और सूतक काल (Sutak Timings)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं।

सूतक काल की शुरुआत: आज सुबह 06:23 AM से।

ग्रहण का आरंभ: दोपहर 03:20 PM से।

पूर्णता (Totality): शाम को लगभग 58 मिनट तक चंद्रमा पूरी तरह छाया में रहेगा।

ग्रहण की समाप्ति: शाम 06:46 PM पर।

आपके शहर में कब दिखेगा नजारा?

भारत में चंद्रमा शाम को उदय होता है, इसलिए हमें ग्रहण का आखिरी हिस्सा यानी 'मोक्ष काल' ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा।

पूर्वोत्तर राज्य (असम, बंगाल, अरुणाचल): यहां चंद्रमा जल्दी निकलता है, इसलिए यहाँ के लोग सबसे शानदार नजारा देख पाएंगे।

मेट्रो शहर (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर): इन शहरों में शाम 06:20 PM से 06:30 PM के बीच चंद्रमा लालिमा लिए हुए उदय होगा।

Blood Moon 2026: भारत के राज्यों में चंद्र ग्रहण की दृश्यता (3 मार्च 2026)

राज्य / क्षेत्रग्रहण का प्रकारपेनुम्ब्रल प्रारंभपूर्णता (टोटैलिटी) प्रारंभपूर्णता समाप्तपेनुम्ब्रल समाप्त
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहपूर्ण17:18 IST17:18 IST17:32 IST19:53 IST
आंध्र प्रदेशआंशिक17:55 IST19:53 IST
अरुणाचल प्रदेशपूर्ण17:58 IST17:58 IST17:32 IST19:53 IST
असमपूर्ण17:04 IST17:04 IST17:32 IST19:53 IST
बिहारआंशिक17:37 IST19:53 IST
चंडीगढ़आंशिक18:22 IST19:53 IST
छत्तीसगढ़आंशिक17:55 IST19:53 IST
दिल्लीआंशिक18:21 IST19:53 IST
गोवाआंशिक18:40 IST19:53 IST
गुजरातआंशिक18:36 IST19:53 IST
हरियाणाआंशिक18:19 IST19:53 IST
हिमाचल प्रदेशआंशिक18:13 IST19:53 IST
जम्मू और कश्मीरआंशिक18:21 IST19:53 IST
झारखंडआंशिक17:39 IST19:53 IST
कर्नाटकआंशिक18:24 IST19:53 IST
केरलआंशिक18:30 IST19:53 IST
लक्षद्वीपआंशिक18:45 IST19:53 IST
मध्य प्रदेशआंशिक18:00 IST1

ग्रहण देखने के लिए खास टिप्स

पूर्वी क्षितिज (Eastern Horizon): ग्रहण देखने के लिए ऐसी जगह चुनें जहाँ से पूर्वी आसमान साफ दिखे।

कोई चश्मा नहीं चाहिए: सूर्य ग्रहण के उलट, चंद्र ग्रहण को आप नंगी आँखों से सुरक्षित देख सकते हैं।

बेस्ट लोकेशन: अगर आप शहर की चकाचौंध से दूर किसी ऊंची छत या पार्क में जाते हैं, तो नजारा और भी खिलकर दिखेगा।

कुछ अनसुने तथ्य

होली और ग्रहण का संयोग: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, होली पर ग्रहण लगना एक दुर्लभ घटना है। कई विद्वान इसे प्रकृति में बड़े बदलाव का संकेत मानते हैं।

अगला ग्रहण कब? अगर आप आज का मौका चूक गए, तो अगले पूर्ण चंद्र ग्रहण के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हर साल नहीं होतीं।

सावधानी: सूतक काल की वजह से कई मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और होली की पूजा दोपहर से पहले ही संपन्न कर लेना बेहतर माना जा रहा है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Holi 2026: होलिका दहन 2026: जानिए जयपुर में ग्रहण का समय, राशि अनुसार करें आहुति और पाएं लक्ष्मी कृपा
धर्म और अध्यात्म
Holi 2026 Muhurat:

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Chandra Grahan 2025

Published on:

03 Mar 2026 10:24 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Aaj Grahan Kitne Baje Lagega: 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण: सूतक काल, टाइमिंग और आपके शहर में कब दिखेगा लाल चांद

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchang 4 March: आज का पंचांग 4 मार्च बुधवार: राहुकाल से पहले करें ये काम, मिलेगा लाभ ही लाभ

Aaj ka Panchang 4 March
धर्म/ज्योतिष

Dol Purnima 2026: डोल पूर्णिमा 2026: चंद्रग्रहण के दिन भगवान जगन्नाथ का अनोखा रूप, रात 8-9 बजे खुलेगा सुना भेष

Dol Purnima 2026
धर्म और अध्यात्म

Rajasthan: क्यों खास है मेवाड़ की होली? ‘मुर्दे की सवारी’ से नाहर डांस तक अनोखे रंग

शहर में (डोल) शीतला अष्टमी पर यूं निकलती है 'मुर्दे की सवारी', पत्रिका फाइल फोटो
भीलवाड़ा

Holika Dahan Puja Samagri List: होलिका दहन: पूजा की थाली में क्या रखें? जानें सामग्री, विधि और आध्यात्मिक रहस्य

Holika Dahan 2026 Puja Samagri List:
धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan 2026 Date Time: होलिका दहन का शहरवार शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Holika Dahan 2026 Date Time
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.