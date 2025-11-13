आज का राशिफल 13 नवंबर 2025 : मेष को विवाद, वृषभ को लाभ, जानिए सिंह, तुला, धनु, कुंभ के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

आपके प्रयास आज उत्तम परिणाम नहीं देंगे। आपको जो भी काम सफल होते लग रहे हैं वो भी आज रुक जाएंगे, हालांकि यही काम आपको कुछ समय बाद बहुत बेहतर परिणाम भी देंगे। प्रेम सम्बन्धों में भी किसी तरह का विवाद बना रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में कलह रहेगी। जीवन साथी की भावना को आहत ना करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शिक्षा उत्तम।

शुभ रंग - गुलाबी

शुभ अंक - 10

सुझाव - सफ़ेद चीजों का दान करें।