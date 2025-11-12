Budh Gochar in Tula Rashi 2025 : बुध गोचर से इन राशि के जातकों के हेल्थ पर असर, ज्योतिषी से जानिए उपाय

Budh Gochar in Tula Rashi 2025 : बुध, जिसे ग्रहों का राजकुमार भी कहते हैं, 23 नवंबर को शाम 7:58 पर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा। बुध 6 दिसंबर की रात 8:52 तक वहीं रहेगा। इस दौरान बुध का असर तीन राशियों पर खासा नकारात्मक डाल सकता है, जबकि दो राशियों को मिला-जुला असर देखने को मिल सकता । बुध वाणी का कारक है, इसलिए इसका उल्टा असर आपकी बोलचाल में झलक सकता है। चलिए, जानते हैं ज्योतिषी डॉ अनीष व्यास से नवंबर में बुध के गोचर से किन राशियों को संभलकर रहना है।