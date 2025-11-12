Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Budh Gochar in Tula Rashi 2025 : बुध गोचर से इन राशि के जातकों के हेल्थ पर असर, ज्योतिषी से जानिए उपाय

Budh Gochar 2025 : बुध गोचर 2024 (Mercury Transit): 23 नवंबर को बुध तुला में प्रवेश कर रहा है। जानें वृषभ, वृश्चिक, मीन, कर्क और सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य (Health), रिश्ते और वाणी पर क्या होगा असर?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Dr. Anish Vyas

Nov 12, 2025

Budh Gochar 2025

Budh Gochar 2025

Budh Gochar in Tula Rashi 2025 : बुध, जिसे ग्रहों का राजकुमार भी कहते हैं, 23 नवंबर को शाम 7:58 पर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा। बुध 6 दिसंबर की रात 8:52 तक वहीं रहेगा। इस दौरान बुध का असर तीन राशियों पर खासा नकारात्मक डाल सकता है, जबकि दो राशियों को मिला-जुला असर देखने को मिल सकता । बुध वाणी का कारक है, इसलिए इसका उल्टा असर आपकी बोलचाल में झलक सकता है। चलिए, जानते हैं ज्योतिषी डॉ अनीष व्यास से नवंबर में बुध के गोचर से किन राशियों को संभलकर रहना है।

बुध गोचर का राशियों पर असर | Mercury in Libra

वृषभ

बुध आपकी राशि के छठे भाव को एक्टिव करेगा। यानी स्वास्थ्य, कामकाज और जिम्मेदारियां अचानक फोकस में आ जाएंगी। आपको अब अपनी लाइफस्टाइल और हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। हल्के-फुल्के इंफेक्शन या स्ट्रेस से बचना है तो काम और जिम्मेदारियों में बैलेंस बनाएं, वरना फोकस बिगड़ सकता है। वैसे, कुछ पुराने काम जो अटके हुए थे, उन्हें अब पूरा करने का मौका मिलेगा।

वृश्चिक

बुध बारहवें भाव में जाएगा तो हानि, रहस्य और आत्म-चिंतन का घर बनेगा । आप खुद में खोए रह सकते हैं, खर्चे या दिमागी भागदौड़ बढ़ सकती है। ध्यान, मेडिटेशन या कुछ गूढ़ बातें समझने में दिलचस्पी बढ़ेगी। लेकिन दिमाग को बहुत ज्यादा मत दौड़ाएं, वर्ना थकान महसूस होगी। मिलना-जुलना थोड़ा कम हो सकता है, तो अपनी एनर्जी बचाएं।

मीन

आपके अष्टम भाव पर असर पड़ सकता है यानी बदलाव, साझेदारी, गुप्त आय और कर्ज। साझे के पैसे, छिपी बातें या कुछ बदलाव सामने आ सकते हैं। निवेश या कर्ज से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतें। हां, अपने भीतर भी नए बदलाव या समझदारी महसूस कर सकते हैं। हेल्थ या मानसिक स्थिति में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है।

कर्क

बुध चौथे भाव में है, मतलब घर-परिवार, मां और इमोशनल सपोर्ट। घर की सजावट या पारिवारिक माहौल बेहतर होगा। परिवार के साथ वक्त बिताने, यादें ताजा करने और सपोर्ट देने का मौका मिलेगा। मां या परिवार की महिलाओं से बात-चीत गहरी हो सकती है। बस, घर की जिम्मेदारियों और बातचीत में संतुलन बना रहना चाहिए। सेहत का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर से सम्बंधित समस्याएं हो सकती हैं।

सिंह

बुध तीसरे भाव में सक्रिय रहेगा। यानी कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं और भाई-बहनों के रिश्ते। बातचीत, चर्चा या छोटे-मोटे काम बढ़ेंगे। अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखें, बहस या विवाद से दूर रहें। भाई-बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे, छोटी-मोटी ट्रिप्स भी हो सकती हैं। स्वास्थ के नजरिए से पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। माता -पीता के स्वास्थ का भी ख्याल रखें।

डिसक्लेमर:यह ज्योतिषीय आलेख पूरी तरह से सामान्य जानकारी, मनोरंजन और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष, अंकशास्त्र, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित सभी भविष्यवाणियां और निष्कर्ष पारंपरिक ग्रंथों और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं।

ये भी पढ़ें

Jyotirlinga According to Rashi : अपनी राशि अनुसार करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए कहां मिलेगी भोलेनाथ की विशेष कृपा?
धर्म/ज्योतिष
Jyotirlinga to Visit According to Your Rashi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rashiparivartan

Published on:

12 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Gochar in Tula Rashi 2025 : बुध गोचर से इन राशि के जातकों के हेल्थ पर असर, ज्योतिषी से जानिए उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shiva Avatar by Date of Birth : अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानें अपना शिव रूप, शिव के कौनसे अवतार हैं आपके रक्षक

Shiva Avatar by Date of Birth
धर्म/ज्योतिष

Jyotirlinga According to Rashi : अपनी राशि अनुसार करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए कहां मिलेगी भोलेनाथ की विशेष कृपा?

Jyotirlinga to Visit According to Your Rashi
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का भविष्यफल और उपाय

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025
राशिफल

टैरो राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर इन 5 राशियों को हो सकता है बड़ा लाभ, पढ़ें अपना भाग्य

Tarot Card Reading 12 November 2025
राशिफल

Bajrang Baan : बजरंग बाण पाठ रोज पढ़ना क्यों माना जाता है गलत? बाबा बागेश्वर ने बताए कारण

Bajrang Baan, Baba Bageshwar Dham
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.