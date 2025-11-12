Jyotirlinga According to Rashi : अपनी राशि अनुसार करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए कहां मिलेगी भोलेनाथ की विशेष कृपा?

Jyotirlinga to Visit According to Your Rashi : भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, जो शिव के अनंत प्रकाश रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव पुराण में इन मंदिरों के दर्शन का महत्व बड़े विस्तार से बताया गया है। हर मंदिर की अपनी एक खास कहानी है, अपनी अलग पौराणिकता और एक अनोखा आध्यात्मिक आकर्षण। सबकी अपनी-अपनी ऊर्जा है। दिलचस्प बात ये है कि हर राशि का एक खास ज्योतिर्लिंग से गहरा संबंध माना जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कौन-सा मंदिर उनके लिए सबसे ज्यादा शुभ है, खासकर अपनी चंद्र राशि के हिसाब से।