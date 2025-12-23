New Year Remedies 2026: नए साल के पहले दिन करें ये उपाय, पूरा साल रहेगा सुख-समृद्धि से भरपूर

New Year 2026 Remedies (pc: gemini generated)
2026 New Year Upay: नया साल हर व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीदें, नए लक्ष्य और नई शुरुआत लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए सुखद, सफल और समृद्ध रहे। ज्योतिष में माना जाता है कि नए साल का पहला दिन पूरे वर्ष की दिशा तय करता है। जैसा पहला कदम होता है, वैसा ही आगे का सफर बनता है। इसलिए अगर आप साल 2026 की शुरुआत सही उपायों के साथ करते हैं, तो पूरा वर्ष सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है।
साल 2026 की शुभ शुरुआत के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और मां लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। इन दोनों की संयुक्त पूजा से जीवन में सुख और आर्थिक स्थिरता आती है।
पूजा की विधि
पूजा के बाद घर में खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं।
पहले भगवान विष्णु की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की।
इसके बाद तुलसी की माला से
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
मन में अपने नए साल की कामनाएं रखें—स्वास्थ्य, धन, सफलता और पारिवारिक सुख—और भगवान से प्रार्थना करें कि साल 2026 मंगलमय रहे।
नए साल के पहले दिन किया गया दान अत्यंत फलदायी होता है।
ज्योतिष मान्यता के अनुसार, इससे पुराने नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होता है और पुण्य में वृद्धि होती है।
