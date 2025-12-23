23 दिसंबर 2025,

वास्तु टिप्स

New Year Remedies 2026: नए साल के पहले दिन करें ये उपाय, पूरा साल रहेगा सुख-समृद्धि से भरपूर

New Year Remedies 2026: नए साल के पहले दिन करें ये उपाय, पूरा साल रहेगा सुख-समृद्धि से भरपूर

2 min read
भारत

Astrodesk

Deepika Negi

Dec 23, 2025

New Year 2026 Remedies (pc: gemini generated)

New Year 2026 Remedies (pc: gemini generated)

2026 New Year Upay: नया साल हर व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीदें, नए लक्ष्य और नई शुरुआत लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए सुखद, सफल और समृद्ध रहे। ज्योतिष में माना जाता है कि नए साल का पहला दिन पूरे वर्ष की दिशा तय करता है। जैसा पहला कदम होता है, वैसा ही आगे का सफर बनता है। इसलिए अगर आप साल 2026 की शुरुआत सही उपायों के साथ करते हैं, तो पूरा वर्ष सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है।

नए साल के पहले दिन क्या करें?

साल 2026 की शुभ शुरुआत के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और मां लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। इन दोनों की संयुक्त पूजा से जीवन में सुख और आर्थिक स्थिरता आती है।

यह भी पढ़ें: New Year 2026 Rashifal: शुभ संयोग में शुरू होगा साल 2026, जानें राशियों पर असर और शुभ योग

पूजा की विधि

  • घर के मंदिर में एक चौकी या छोटा सिंहासन रखें
  • उस पर पीला कपड़ा बिछाएं
  • भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की छोटी मूर्ति या विग्रह स्थापित करें
  • भगवान विष्णु को पीले फूल, मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें
  • मां लक्ष्मी को इत्र, विष्णु जी को पीला तिलक और लक्ष्मी जी को लाल तिलक लगाएं
  • नारियल, फल और तुलसी दल अर्पित करें

खीर का भोग और मंत्र जाप

पूजा के बाद घर में खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं।

पहले भगवान विष्णु की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की।

इसके बाद तुलसी की माला से

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।

मन में अपने नए साल की कामनाएं रखें—स्वास्थ्य, धन, सफलता और पारिवारिक सुख—और भगवान से प्रार्थना करें कि साल 2026 मंगलमय रहे।

यह भी पढ़ें: 2026 Astrology Remedies: पूजा-पाठ और मंत्र जाप से कैसे बनाएं 2026 को लकी

दान-पुण्य का विशेष महत्व

नए साल के पहले दिन किया गया दान अत्यंत फलदायी होता है।

  • 11 जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार करें
  • भोजन के पैकेट बनाकर गरीबों को प्रसाद स्वरूप दें
  • बजट अनुसार दक्षिणा या दान भी अवश्य करें

ज्योतिष मान्यता के अनुसार, इससे पुराने नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होता है और पुण्य में वृद्धि होती है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips: इस तरह से ना रखें कभी किचन में तवा, छा जाएगी दरिद्रता
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips:

Published on:

23 Dec 2025 08:46 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / New Year Remedies 2026: नए साल के पहले दिन करें ये उपाय, पूरा साल रहेगा सुख-समृद्धि से भरपूर

