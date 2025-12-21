21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

2026 Astrology Remedies: पूजा-पाठ और मंत्र जाप से कैसे बनाएं 2026 को लकी

Astrology 2026: अगर 2026 में गणेश, शिव, हनुमान, लक्ष्मी, दुर्गा और पितरों की नियमित उपासना की जाए, तो यह वर्ष सफलता, शांति और समृद्धि से भरपूर बन सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 21, 2025

rashifal (pc: freepik)

rashifal (pc: freepik)

Astrology 2026: साल 2026 का कुलांक 1 (सूर्य) है, जो नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नवजीवन का संकेत देता है। विक्रम संवत 2083 में राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे, जिससे ज्ञान, साहस और कर्म की ऊर्जा तेज रहेगी। इस वर्ष सूर्य, गुरु और मंगल प्रभावी रहेंगे, वहीं शनि, राहु, केतु और चंद्र मानसिक व कर्मफल से जुड़े उतार-चढ़ाव देंगे। सही पूजा-पाठ और मंत्र जाप से 2026 को एक स्वर्णिम और सफल वर्ष बनाया जा सकता है।

2026 का ग्रह योग और ऊर्जा (Planetary Energy of 2026)

सूर्य के मीन गोचर (19 मार्च) के साथ चंद्र, गुरु, शनि और शुक्र सक्रिय होंगे।

  • सूर्य: आत्मविश्वास, नेतृत्व
  • गुरु: ज्ञान, धन, सौभाग्य
  • मंगल: साहस, प्रतिस्पर्धा
  • शनि: कर्मफल, स्थिरता
  • राहु-केतु: भ्रम, गलत निर्णय

इसलिए संतुलन के लिए पूजा-उपाय जरूरी हैं।

यह भी पढ़ें: New Year 2026 Astrology: नए साल के ये उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत, चहुंओर से मिलेगी सफलता

गणेश पूजा: वर्ष की शुभ शुरुआत (Ganesh Puja for New Beginnings)

  • 2026 को शुभ बनाने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की उपासना करें।
  • गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं
  • रोज सुबह 108 बार “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें

इससे विघ्न दूर होंगे, कामों में गति आएगी और अचानक लाभ मिलेगा।

शिव उपासना: मानसिक शांति और स्वास्थ्य (Shiv Puja for Peace & Health)

चंद्र ऊर्जा को संतुलित करने के लिए 2026 में शिव भक्ति बेहद शुभ है।

  • शिवलिंग पर जल, दूध या गंगाजल चढ़ाएं
  • “ॐ नमः शिवाय” का जप रुद्राक्ष माला से करें

इससे तनाव, नकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों की कड़वाहट दूर होती है।

यह भी पढ़ें: 2026 में बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचें? 12 राशियों के अचूक उपाय

हनुमान पूजा: शनि-राहु से रक्षा (Hanuman Remedies for Negative Energies)

मंगल के प्रभाव वाले इस वर्ष हनुमान जी की पूजा विशेष फल देती है।

  • मंगलवार को हनुमान चालीसा
  • शनिवार को सरसों के तेल का दीपक

यह उपाय बुरी नजर, भय और शनि-राहु दोष से रक्षा करता है।

लक्ष्मी साधना: धन और समृद्धि (Lakshmi Puja for Wealth)

धन स्थिति मजबूत करने के लिए:

कमलगट्टे की माला से

  • “ॐ श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः” का जाप
  • कनकधारा स्तोत्र या श्रीसूक्त का पाठ

इससे खर्चों पर नियंत्रण और आय में वृद्धि होती है।

पितृ और दुर्गा उपासना (Pitru & Durga Worship)

  • अमावस्या पर पितरों के नाम तर्पण और दान
  • मां दुर्गा को लाल पुष्प या चांदी का छत्र

इससे वंश वृद्धि, आत्मविश्वास और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips : खुद न खरीदें अपना पर्स, वरना खाली हो जाएगी तिजोरी! वास्तु नियमों से सुधारें अपनी गलती
वास्तु टिप्स
Purse Astro Vastu Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Dec 2025 07:50 am

Published on:

21 Dec 2025 07:49 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / 2026 Astrology Remedies: पूजा-पाठ और मंत्र जाप से कैसे बनाएं 2026 को लकी

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchgrahi Yog in 2026: जनवरी के महीने में बनेगा पंचग्रही योग, इन राशि वालों को मिलेगा धन का लाभ

Panchgrahi Yog in 2026
धर्म/ज्योतिष

January Ekadashi List 2026: जनवरी के महीने में कब- कब पडे़गी एकादशी, जानिए डेट और महत्व

January Ekadashi List 2026
धर्म/ज्योतिष

New Year 2026 : नये साल पर करें इन चीजों का दान, सालभर भरा रहेगा भंडार

New year Daan List
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025 : टैरो राशिफल: ‘The Devil’ और ‘Death’ कार्ड का आपकी राशि पर क्या होगा असर? सावधान रहें!

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025
राशिफल

पति-पत्नी के बीच बढ़ते झगड़े? अपनाएं यह सरल उपाय, वैवाहिक जीवन में लौटेगी शांति

पति-पत्नी के बीच झगड़ा (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.