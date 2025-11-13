South Direction Vastu Tips : दक्षिण दिशा में रखें ये 3 वस्तुएं, घर में आ सकती है अपार समृद्धि

South Direction Vastu Tips : जब घर खरीदने या बनाने का सवाल आता है, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि कौन सी दिशा सबसे अच्छी होगी। वास्तु शास्त्र के हिसाब से हर दिशा की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। आमतौर पर लोग उत्तर या पूर्व दिशा वाले घर को सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन सच कहें तो दक्षिण-पश्चिम दिशा का घर भी काफी ताकत, स्थिरता और खुशहाली ला सकता है। बस इसकी सही तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में शांति और संतुलन बना रहे, तो दक्षिण-पश्चिममुखी घर के लिए वास्तु के सुझावों को समझना बहुत जरूरी है।