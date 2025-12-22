क्या हैं अलग-अलग दान के लाभ ? जानें दान करने के नियम और सावधानियां

सनातन धर्म में दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। हिंदू परंपरा में जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि धर्म के बिना न तो अर्थ की प्राप्ति संभव है, न काम की पूर्ति और न ही मोक्ष। धर्म के पालन के अनेक मार्ग हैं, जिनमें दान (Daan) एक प्रमुख और प्रभावशाली साधन है।