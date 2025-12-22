22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

क्या हैं अलग-अलग दान के लाभ ? जानें दान करने के नियम और सावधानियां

दान केवल पुण्य का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी है। सही वस्तु, सही दिन और सही भावना से किया गया दान स्वास्थ्य, धन, करियर और मानसिक शांति प्रदान करता है। दिखावे से बचकर, श्रद्धा और ईमानदारी से किया गया दान ही सच्चा फल देता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 22, 2025

दान (PC: GEMINI GENERATED)

दान (PC: GEMINI GENERATED)

सनातन धर्म में दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। हिंदू परंपरा में जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि धर्म के बिना न तो अर्थ की प्राप्ति संभव है, न काम की पूर्ति और न ही मोक्ष। धर्म के पालन के अनेक मार्ग हैं, जिनमें दान (Daan) एक प्रमुख और प्रभावशाली साधन है।

दान करने से न केवल धर्म की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान भी होता है। शास्त्रों में आयु रक्षा, स्वास्थ्य लाभ और ग्रह पीड़ा से मुक्ति के लिए दान को अचूक उपाय बताया गया है। अलग-अलग वस्तुओं का दान अलग-अलग प्रकार के लाभ देता है।

अनाज का दान (Anna Daan): सबसे श्रेष्ठ दान

अनाज का दान जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होने देता। शुभ अवसरों पर निर्धन व्यक्ति को बिना पका हुआ अनाज दान करना विशेष फलदायी माना गया है।

  • रविवार: गेहूं या गेहूं का आटा — नाम, यश और अच्छे स्वास्थ्य के लिए
  • सोमवार: चावल — मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए
  • मंगलवार: जौ — विवाद, मुकदमे और झगड़ों से राहत के लिए
  • बृहस्पतिवार: चने की दाल — गंभीर रोगों से बचाव के लिए
  • शनिवार: काले तिल या काले चने — दुर्घटना से रक्षा और करियर सफलता के लिए

धातुओं का दान (Metal Donation): विशेष दशाओं में लाभकारी

धातुओं का दान सामान्य नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में किया जाता है।

  • सोना: उच्च पद और सम्मान की प्राप्ति
  • चांदी: रोगों से रक्षा, विशेषकर पितृ दोष शांति में लाभकारी
  • तांबा: कर्ज और मुकदमे से राहत
  • लोहा: नौकरी में आ रही बाधाओं का नाश
  • पीतल: पेट के रोगों में लाभ
  • स्टील: जीवन के उतार-चढ़ाव से मुक्ति, राहु प्रभाव में विशेष लाभ

वस्त्र दान (Clothes Donation): आर्थिक स्थिरता का उपाय

  • वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है।
  • मोटे वस्त्र: पैतृक धन की प्राप्ति
  • नए और चमकदार वस्त्र: बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी
  • सुंदर और टिकाऊ वस्त्र: आर्थिक उतार-चढ़ाव से बचाव

ध्यान रखें—फटे या पुराने कपड़े दान की श्रेणी में नहीं आते। दान हमेशा अच्छे और मौसम के अनुसार वस्त्रों का ही करें।

सेवा, विद्या और रक्तदान का महत्व

  • सेवा और औषधि दान: उत्तम स्वास्थ्य का वरदान
  • विद्या दान: संतान संबंधी समस्याओं में राहत
  • रक्तदान: दुर्घटना और सर्जरी से रक्षा
  • अंगदान: जीवन की बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है

कब नुकसान करता है दान?

यदि दान दिखावे के लिए किया जाए—फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना—तो वह निष्फल हो जाता है। साथ ही, कुंडली के शुभ ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान नुकसानदायक हो सकता है।

ये भी पढ़ें

New Year 2026 Astrology: नए साल के ये उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत, चहुंओर से मिलेगी सफलता
धर्म/ज्योतिष
New Year 2026 Astrology (PC: GEMINI GENERATED)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 07:09 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / क्या हैं अलग-अलग दान के लाभ ? जानें दान करने के नियम और सावधानियां

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Taurus Tarot Horoscope 2026 : नए साल में वृषभ राशि वालों को मिलेगा नया घर और करियर में तरक्की, जानें लव लाइफ का टैरो भविष्यफल

Taurus Tarot Horoscope 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 December : आज का राशिफल : सोमवार को चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, जानें शुभ रंग और उपाय

Aaj Ka Rashifal 22 December 
राशिफल

Aries Tarot Horoscope 2026: मेष राशि वालों की झोलियां भर देगा नया साल, बस 2 मुसीबतों से बचना होगा!

Aries Tarot Horoscope 2026
राशिफल

शिव जी की कृपा से मिलेगा हर तकलीफ से छुटकारा, बस अपनाएं ये आसान उपाय

Somwar Ke Upay
धर्म-कर्म

Mesh Rashifal 2026 : क्या इस साल चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत? जानें वो 3 बड़े बदलाव जो बदल देंगे आपकी जिंदगी

Mesh Rashifal 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.