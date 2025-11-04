Patrika LogoSwitch to English

Monthly Horoscope Love : रोमांस की बहार या रिश्तों में दरार? जानें नवंबर में आपकी किस्मत के सितारे

Monthly Horoscope Love : मासिक राशिफल नवंबर 2025: जानें इस महीने आपका प्रेम जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप के महत्वपूर्ण संकेत। पढ़ें किसे मिलेगा प्यार में सफलता और किसे रखना होगा सेहत का ध्यान।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Dr. Alpana Mishra

Nov 04, 2025

Monthly Horoscope Love November 2025

Monthly Horoscope Love November 2025 : नवंबर 2025: लव, करियर और स्वास्थ्य पर ग्रहों का असर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Monthly Horoscope Love November 2025 : नवंबर 2025 का महीना ग्रहों की नई चाल लेकर आया है जो आपके प्रेम, स्वास्थ्य और करियर पर खास असर डालेगा। इस महीने कुछ राशियों के लिए रोमांस की खुशबू फैलेगी, तो कुछ को रिश्तों में सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। वहीं, स्वास्थ्य के मामले में संयम और संतुलन सफलता की कुंजी रहेगा। आइए जानते हैं वास्तुविद डॉ अल्पना मिश्रा से मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल (Monthly Horoscope) क्या कहता है और किन उपायों से आप अपने महीने को और बेहतर बना सकते हैं।

मेष राशि (Monthly Horoscope Aries)

व्यापार- नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्च बढ़ने का संकेत है।
स्वास्थ्य- पेट, आंख-स्क्रीन, नींद पर विशेष ध्यान। संवाद में सावधानी करें।
प्रेम सम्बन्ध एवं दांपत्य जीवन- हल्की खटपटी संभव।
शुभ रंग: लाल-ऑरेंज;
शुभ कार्य: मंगलवार-शुक्रवार को दान-पुण्य

वृषभ राशि (Monthly Horoscope Taurus)

व्यापार- वित्तीय स्थिति सुधरेगी, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी।
स्वास्थ्य - सामान्यतः ठीक है , पर सेहत का ध्यान रखें।
प्रेम सम्बन्ध एवं दाम्पत्य जीवन परिवार से सहयोग मिलेगा, सुख-सुविधा बढ़ सकती है। शुभ रंग: हरा- शुभ कार्य: व्रत/पूजा-पाठ - संध्या समय

मिथुन राशि (Monthly Horoscope Gemini)

व्यापार- करियर में उन्नति के योग, लेकिन धन संबंधी चुनौतियां संभव।
स्वास्थ्य - ठीक रहेगा, पर खान-पान व पाचन पर ध्यान दें।
प्रेम सम्बन्ध एवं दांपत्य-जीवन - पारिवारिक भागीदारी-संबंधों में हल्की असमर्थता संभव।
शुभ रंग: हल्का पीला;
शुभ कार्य: नए कौशल सीखना

कर्क राशि (Monthly Horoscope Cancer)

व्यापार- करियर-व्यवसाय में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, पर सावधानी आवश्यक।
स्वास्थ्य- स्थिर रहेगा, विशेषतः माता-पिता के साथ संबंध बेहतर।
प्रेम-संबंध एवं दाम्पत्य जीवन- परिवार में सामंजस्य बढ़ सकता है।
शुभ रंग: नीला-हल्का;
शुभ कार्य: पारिवारिक मिलन, भव्य भोजन

सिंह राशि (Monthly Horoscope Leo)

व्यापार- इस माह थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है — काम में सफलता मिलेगी पर रुकावटें भी।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव, संयमित जीवनशैली लाभदायक।
प्रेम सम्बन्ध एवं दांपत्य जीवन काम-व्यस्तता के कारण दाम्पत्य व सामाजिक जीवन पर असर पड़ सकता है।
शुभ रंग: सुनहरा;
शुभ कार्य: आत्म-विकास, नेतृत्व-भूमिका स्वीकार करना

कन्या राशि (Monthly Horoscope Virgo)

व्यापार- इस माह आम-तौर पर अनुकूल रहेगा जरूरत की चीजें मिलेंगी।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सेहत बेहतर रहेगी, विशेषकर छोटी-छोटी सावधानी से।
प्रेम सम्बन्ध एवं दाम्पत्य जीवन- साझेदारी-व्यवसाय व वित्तीय योजनाओं पर ध्यान दें।
शुभ रंग: सफेद-ग्रे;
शुभ कार्य: व्यवस्थित निवेश, संतुलित भोजन

तुला राशि (Monthly Horoscope Libra)

व्यापार - ग्रह-स्थिति अनुकूल है धन, व्यापार व सामाजिक संबंध में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य - स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
प्रेम सम्बन्ध एवं दाम्पत्य जीवन-सामाजिक संपर्क व मान-सम्मान में वृद्धि की संभावना।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ कार्य: सामाजिक कार्यक्रम, मित्रों-परिवार के साथ समय बिताना

वृश्चिक राशि (Monthly Horoscope Scorpio)

व्यापार- इस माह वृश्चिक राशि के जातकों को मिला-जुला परिणाम प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य- भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से संतुलन बनाए रखना होगा। धन-व्यय व स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव।
प्रेम सम्बन्ध एवं दाम्पत्य जीवन प्रेम-संबंधों में भावनात्मक समझदारी आवश्यक।
शुभ रंग: गहरा लाल-बैंगनी;
शुभ कार्य: ध्यान-योग, शांत समय निकालना

धनु राशि (Monthly Horoscope Sagittarius)

व्यापार- कारोबार व निवेश में गति मिल सकती है, लेकिन खर्चों व तनाव से सावधान रहें।
स्वास्थ्य- गर्दन-थायरॉयड से जुड़े मामलों पर ध्यान दें।
प्रेम सम्बन्ध एवं दाम्पत्य जीवन- विदेश‐संबंधित रिश्ते में विवाह में बाधा,काम या प्रवास-यात्रा के अवसर संभव।
शुभ रंग: फिरोजा;
शुभ कार्य: लंबी दूरी की यात्रा, ज्ञान-अधिग्रहण

मकर राशि (Monthly Horoscope Capricorn)

व्यापार- प्रॉपर्टी-खरीद-बिक्री व आमदनी के अवसर हैं, शुरुआत सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य - सामान्य रहेगा, पर बदलाव के समय सावधानी लाभदायक।
प्रेम सम्बन्ध एवं दाम्पत्य जीवन- परिवार व घर-परिस्थितियों में स्थिरता बढ़ सकती है।
शुभ रंग: चांदी-धूसर;
शुभ कार्य: निवेश, घर-परिवार के साथ योजना बनाना

कुंभ राशि (Monthly Horoscope Aquarius)

व्यापार - फाइनेंस-मैनेजमेंट, बैंकिंग व पैसों के मामलों में लाभ के संकेत हैं। मानसिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी, काम-दबाव बढ़ सकता है। व्यवसाय -संबंधी साझेदारी में सुधार संभव।
स्वास्थ्य- छोटी छोटी चोटें लग सकती हैं,ध्यान रखें। प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन- परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन होगा, प्रेम में सफलता के योग है।
शुभ रंग: आसमानी-नीला;
शुभ कार्य: चार्टर्ड-प्लानिंग, टीम-वर्क

मीन राशि (Monthly Horoscope Pisces)

व्यापार - मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला महीना रहने वाला है। धन-कमाई में वृद्धि संभव है, पर अर्थ-व्यय से बचें।
स्वास्थ्य - स्वास्थ्य में सावधानी बनाए रखें। पेट, जनन-अंग, नींद व विश्राम पर विशेष ध्यान दें।
प्रेम- संबंध एवं दाम्पत्य जीवन -परिवार व सामाजिक संबंध ठीक रह सकते हैं यदि किसी तीसरे का हस्तक्षेप ना हो।
शुभ रंग: हल्का नीला / सागर-नीला
शुभ कार्य: कला-संगीत, शैक्षणिक यात्रा

