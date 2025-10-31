Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल: 2 से 8 नवंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

Saptahik Rashifal 2 November to 8 November 2025 : नवंबर 2025 का पहला सप्ताह (2 से 8 नवंबर) आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है? यह राशिफल तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम संबंध, और स्वास्थ्य के मोर्चे पर महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां प्रस्तुत करता है। जहां तुला राशि वालों को करियर और वित्त में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी और धैर्य से काम लेने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह राहत भरा और प्रगतिशील रहेगा, जबकि मकर और मीन राशि वालों को वाणी, व्यवहार और धन के मामलों में विशेष ध्यान देना होगा। पंडित डॉक्टर अनीष व्यास से जानें अपनी राशि का हाल और इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सरल उपाय।