Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल: 2 से 8 नवंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

Weekly Horoscope 2 November to 8 November 2025 : तुला राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ है, बड़ी डील और आर्थिक लाभ मिल सकता है। वृश्चिक, धनु और मीन को थोड़ा सतर्क रहना होगा। मकर, कुंभ राशि का करियर और प्रेम जीवन कैसा रहेगा? पढ़ें पूरा राशिफल और जानें उपाय।

6 min read
image

image

Oct 31, 2025

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal 2 November to 8 November 2025 : नवंबर 2025 का पहला सप्ताह (2 से 8 नवंबर) आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है? यह राशिफल तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम संबंध, और स्वास्थ्य के मोर्चे पर महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां प्रस्तुत करता है। जहां तुला राशि वालों को करियर और वित्त में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी और धैर्य से काम लेने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह राहत भरा और प्रगतिशील रहेगा, जबकि मकर और मीन राशि वालों को वाणी, व्यवहार और धन के मामलों में विशेष ध्यान देना होगा। पंडित डॉक्टर अनीष व्यास से जानें अपनी राशि का हाल और इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सरल उपाय।

साप्ताहिक राशिफल तुला (Tula Rashi Saptahik Rashifal​)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरीपेशा लोगों के काम समय पर पूरे होंगे, जिससे उनके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। यदि आप रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे तो आपको कोई नौकरी से जुड़ा अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग इस सप्ताह कोई बड़ी डील को अंजाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है।

आपको सप्ताह की शुरुआत में ही बड़ा आर्थिक लाभ होगा। हाल-फिलहाल में हुई लोगों से मुलाकात का आप पूरा फायदा उठाएंगे। प्रभावी लोगों की मदद से आप कोई बड़ा कार्य पूरा करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह करियर-कारोबार में मिलने वाली सफलता से आपकी साख में वृद्धि होगी। आपका कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा।

सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न होगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी।

उपाय : प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक (Vrishchik Saptahik Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर-परिवार से जुड़े कुछ मामलों को लेकर जूझना पड़ सकता है। इस दौरान भूमि-भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। इस संबंध में आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। जिसे निबटाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी।

इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी समस्याओं को एक-एक करके शांत मन से समझदारी के साथ सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप ऐसा करने पर में कामयाब रहते हैं तो आप सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सभी चीजों को पटरी पर आता हुआ देख पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जिद और जल्दबाजी से बचना होगा। इस बात का ध्यान व्यवसाय से जुड़े लोगों को खूब रखना होगा अन्यथा उन्हें फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपने आफिस में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना फायदेमंद रहेगा।

प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। हालांकि आपको खुद की सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देने की बहुत जरूरत रहेगी।

उपाय: प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल धनु (Dhanu Saptahik Rashifal)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिनाई लिए रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय बहुत ज्यादा समझदारी के साथ लेना होगा। नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में बेहद सावधानी के साथ काम करना होगा क्योंकि आपके विरोधी आपके लिए षडयंत्र रच सकते हैं। ऐसे में अपने किसी भी काम को दूसरे के भरोसे न छोड़े और किसी भी योजना को पूरा करने से खुलासा करने से बचें। नौकरीपेशा लोगों केा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से कम सहयोग प्राप्त हो पाएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। यदि आप भूमि या भवन के क्रय-विक्रय के लिए प्रयासरत थे तो आपकी इस कामना में कुछेक बाधाएं आ सकती हैं।

इस दौरान आपको आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ सकता है। इस दौरान जेब से ज्यादा खर्च करने से बचें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में बने रहने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार से जुड़े कुछ अवसर प्राप्त होंगे लेकिन उनका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत-मशक्कत करनी पड़ सकती है।

प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य है। कठिन समय में आपका लव पार्टनर मददगार साबित होगा। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि (Makar rashi saptahik Rashifal​)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह किसी बात को लेकर घर-परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अनबन होने की आशंका है। ऐसे में पारिवारिक सुख-शांति को बनाए रखने के लिए किसी भी छोटी-मोटी बात को तूल न दें और कोई भी बड़ा फैसला लेते समय दूसरों की भावनाओं की अनदेखी न करें।

सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंताका बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान उन लोगों को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो विदेश में अपना करियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो आपको अपनी पार्टी या जनता के बीच पैठ बनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस दौरान आप कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जो भविष्य में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध की बजाय उत्तरार्ध में अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस दौरान भी उन्हें धन का लेन-देन एवं उसका निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। सुख वैवाहिक जीवन के लिए जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें और अपने व्यस्ततम जीवन से उसके लिए भी कुछ समय निकालें।

उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि (Kumbh Rashi Saptahik Rashifal​)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ राहत भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपकी कई बड़ी समस्याओं का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। जिनकी मदद से आप अपने टारगेट को तय समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस सप्ताह उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।

सप्ताह की शुरुआत में रोजी-रोजगार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा फल देने वाली रहेगी। इस सप्ताह आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ आदि में बीतेगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों को उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। रिश्ते-नातों के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके शुभचिंतक आप पर मेहरबान रहेंगे। आपको किसी मित्र विशेष की मदद से कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता-पिता का विशेष सहयोग मिलेगा।

प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन में मनचाही प्रगति की कामना को पूरा करने में आपका जीवनसाथी काफी मददगार साबित होगा।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि (Meen Saptahik Rashifal)

मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सावधानी हटी, दुर्घटना घटी स्लोगन हमेशा ध्यान में रखना होगा। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने या फिर अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने की गलती करने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने -बनाए काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपको न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं।

इस सप्ताह आपको धन खर्च करते समय अपनी जेब का पूरा ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपको बाद में उधार लेने तक की नौबत आ सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्च आने की आशंका है, जिसके चलते आपका बजट बिगड़ सकता है। इस सप्ताह कुछेक घरेलू परेशानियों को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। नौकरीपेशा लोग अपनी आय को बढ़ाने को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको किसी योजना में धन निवेश करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी और रिस्क लेने से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है। इस दौरान भूमि-भवन से जुड़े विवाद को सुलह-समझौते के जरिए सुलझाना बेहतर रहेगा।

यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो अपने पार्टनर के साथ उपजी गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें। कठिन समय में जीवनसाथी परछाईं की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा।

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।

राशिफल

weekly horoscope

