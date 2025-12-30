Shubh Muhurat For New Business: नया काम कब और कैसे शुरू करें? ये है राशि के अनुसार आपका शुभ समय

नया काम शुरू करना जीवन का एक बड़ा निर्णय होता है। इसमें पैसा, मेहनत, समय और उम्मीदें—all invested होते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी नई शुरुआत शुभ हो और आगे चलकर लाभ दे। ज्योतिष (Astrology) के अनुसार अगर सही ग्रह-दशा, सही दिन और सही उपाय के साथ काम की शुरुआत की जाए, तो सफलता के योग मजबूत हो जाते हैं।