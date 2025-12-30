Shubh Muhurat For New Business: नया काम कब और कैसे शुरू करें? ये है राशि के अनुसार आपका शुभ समय

new business PC: freepik)
नया काम शुरू करना जीवन का एक बड़ा निर्णय होता है। इसमें पैसा, मेहनत, समय और उम्मीदें—all invested होते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी नई शुरुआत शुभ हो और आगे चलकर लाभ दे। ज्योतिष (Astrology) के अनुसार अगर सही ग्रह-दशा, सही दिन और सही उपाय के साथ काम की शुरुआत की जाए, तो सफलता के योग मजबूत हो जाते हैं।
ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में गुरु (Jupiter) या शुक्र (Venus) की अनुकूल दशा चलती है, तब नया काम शुरू होने के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा अगर गोचर में गुरु और शनि दोनों आपके पक्ष में हों, तो भी नई शुरुआत सफल रहती है।
साढ़ेसाती (Sade Sati) के उतरने के बाद भी अक्सर व्यक्ति के जीवन में नए अवसर आते हैं। वहीं कुंडली के भाग्येश (9th lord) या सप्तमेश (7th lord) की दशा भी नया काम शुरू करवाती है।
नई शुरुआत से पहले दिन, समय और स्थान का सही चुनाव जरूरी है। उस दिन चंद्र बल (Moon Strength) और तारा बल (Nakshatra Strength) मजबूत होना चाहिए। काम के प्रकार के अनुसार नक्षत्र और वार (Day) का चयन करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है।
यदि आपको ज्योतिष की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कम से कम राशि के अनुसार शुभ दिन का ध्यान जरूर रखें।
मेष (Aries): गुरुवार – पीली सरसों
वृषभ (Taurus): शनिवार – घी
मिथुन (Gemini): शुक्रवार – दही
कर्क (Cancer): मंगलवार – गुड़
सिंह (Leo): रविवार – पान का पत्ता
कन्या (Virgo): बुधवार – हरी धनिया
तुला (Libra): शुक्रवार – दही
वृश्चिक (Scorpio): रविवार – पान का पत्ता
धनु (Sagittarius): गुरुवार – बेसन की मिठाई
मकर (Capricorn): सोमवार – दही और चीनी
कुंभ (Aquarius): शनिवार – घी
मीन (Pisces): बुधवार – हरी धनिया
खाने-पीने का काम, पानी या तरल पदार्थों से जुड़ा व्यवसाय: सोमवार
जमीन, मकान, प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम: मंगलवार
धन का लेन–देन, शेयर बाजार, सलाह देने या अकाउंट से जुड़ा काम: बुधवार
शिक्षा, धार्मिक कार्य, अनाज या ज्ञान से संबंधित काम: गुरुवार
कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयों या केमिकल से जुड़ा काम: शुक्रवार
लंबे समय तक चलने वाला काम या नौकरी की शुरुआत: शनिवार
सरकारी कार्य, अस्पताल से जुड़ा काम या लकड़ी से संबंधित व्यवसाय: रविवार
