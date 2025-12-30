Vastu Tips: किचन से तुरंत हटा दे ये चीजें, नहीं तो छा जाएगी दरिद्रता!

Vastu Tips:वास्तु शास्त्र में किचन को सबसे उत्तम स्थान में से एक माना गया है। ये वो जगह होती है जहां पर भोजन पकाया जाता है। यदि किचन में किसी भी तरह का वास्तु दोष लग जाए तो वो परिवार की सेहत पर बुरा असर तो डालता ही है, इसके साथ- साथ घर में तनाव की स्थिति भी पैदा करता है। हमें अपने किचन का खास ख्याल नहीं रखना चाहिए। यहां पर कोई भी सामान रखने से पहले हमें वास्तु के नियम का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हम किचन में कुछ रखने से पहले वास्तु के नियम का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र में किचन में कुछ चीजों को रखने की मनाही है। आइए जाने किचन में किन सामानों को तुरंत हटा देना चाहिए।