30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: किचन से तुरंत हटा दे ये चीजें, नहीं तो छा जाएगी दरिद्रता!

Vastu Tips: किचन घर का वो स्थान होता है, जहां मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। यहां पर कुछ भी चीज रखने से पहले हमें वास्तु के नियम का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में चलिए जानते हैं किचन के अंदर किन चीजों को रखने बचना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 30, 2025

Vastu Tips

istock

Vastu Tips:वास्तु शास्त्र में किचन को सबसे उत्तम स्थान में से एक माना गया है। ये वो जगह होती है जहां पर भोजन पकाया जाता है। यदि किचन में किसी भी तरह का वास्तु दोष लग जाए तो वो परिवार की सेहत पर बुरा असर तो डालता ही है, इसके साथ- साथ घर में तनाव की स्थिति भी पैदा करता है। हमें अपने किचन का खास ख्याल नहीं रखना चाहिए। यहां पर कोई भी सामान रखने से पहले हमें वास्तु के नियम का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हम किचन में कुछ रखने से पहले वास्तु के नियम का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र में किचन में कुछ चीजों को रखने की मनाही है। आइए जाने किचन में किन सामानों को तुरंत हटा देना चाहिए।

किचन में ना रखें ये चीजें

झाड़ू
वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी झाड़ू या पोंछा नहीं रखना चाहिए। किचन के अंदर झाड़ू रखने से धन की हानि हो सकती है। इसके साथ ही इसका परिवार की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

टूटे बर्तन
किचन में गलती से भी टूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। किचन के अंदर टूटे- फूटे बर्तन रखने से किचन में वास्तु दोष लगता है। जिसके कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और घर का माहौल तनावपूर्ण रहता है।

दवा न रखें
अगर आप अपनी किचन में दवाइयां रखते हैं तो इसको तुरंत किचन से हटा दें। किचन के अंदर कभी भी दवाईयां नहीं रखनी चाहिए। रसोईघर में दवाई रखने से आपके धन और सेहत दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है।

शीशा न लगाएं
किचन में भूलकर भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके चूल्हे की आग का प्रतिबिंब शीशे पर पड़ता है तो इससे निगेटिव एनर्जी निकलती है। ऐसा करने से किचन के अंदर आग और पानी दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। जिसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

कचरे का डिब्बा
बहुत सारे लोग अपने किचन के अंदर कचड़े का डिब्बा रख देते हैं। किचन में कचरे का डिब्बा रखना वास्तु दोष को न्योता देता है। आपको हमेशा किचन के बाहर अपने कचरे का डिब्बा रखना चाहिए। किचन में कचड़ा रखने से आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips: किचन से तुरंत हटा दे ये चीजें, नहीं तो छा जाएगी दरिद्रता!

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

New Year 2026 : नया साल 2026 लाएगा खुशियों की सौगात, 1 जनवरी को गुरु प्रदोष और रवि योग समेत बन रहे 5 शुभ संयोग

New Year 2026 Predictions
धर्म/ज्योतिष

Numerology: इस तारीख के जन्में लोग होते हैं बचपन से ही स्मार्ट, कम उम्र में पाते है सफलता

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Gold Price Prediction 2026 : बड़ी ज्योतिषीय भविष्यवाणी, 2026 में सोना छुएगा 3 लाख का आंकड़ा! जानें निवेश का सही समय

Gold Price Prediction 2026
धर्म/ज्योतिष

Love Marriage Remedies 2026: प्रेम में सफलता पाने के लिए करें ये खास ज्योतिष उपाय

Love Marriage Remedies 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 3 जनवरी से माघ मेला, बड़ी संख्या में जाएंगे श्रद्धालु

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.