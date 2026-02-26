Premanand ji Maharaj: होली रंग खेलने से पहले जान लें प्रेमानंद जी महाराज की यह चेतावनी

Holi 2026 Date Confusion : मथुरा-वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज ने इस साल की होली को लेकर भक्तों को एक बड़ी चेतावनी दी है। अगर आप भी 3 मार्च को रंग खेलने की योजना बना रहे हैं, तो रुक जाइए इस बार पंचांग और ग्रहों की चाल कुछ ऐसा इशारा कर रही है जो आपकी खुशियों में खलल डाल सकता है।